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AH股新聞

14/11/2024 16:03

【大國博弈】中方回應美當局黑客指控：無興趣用網絡干涉別國內政

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據外電報道，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）和美國網路安全和基
礎設施安全局（ＣＩＳＡ）１３日發出聯合聲明指，與中國有關的黑客入侵了美國多家電信公司
的網絡，竊取了本應提供給美國執法機構的監控數據。
　
　　在北京，外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方在網絡安全問題上的立場是一
貫的，中國沒有興趣利用網絡干涉別國的內政，更反對出於政治目的散布與中國相關的虛假信息
。（ｓｌ）

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