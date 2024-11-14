【大國博弈】中方回應美當局黑客指控：無興趣用網絡干涉別國內政

《經濟通通訊社１４日專訊》據外電報道，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）和美國網路安全和基

礎設施安全局（ＣＩＳＡ）１３日發出聯合聲明指，與中國有關的黑客入侵了美國多家電信公司

的網絡，竊取了本應提供給美國執法機構的監控數據。



在北京，外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方在網絡安全問題上的立場是一

貫的，中國沒有興趣利用網絡干涉別國的內政，更反對出於政治目的散布與中國相關的虛假信息

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