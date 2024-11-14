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AH股新聞

14/11/2024 15:56

哥倫比亞金礦被盜採超３噸，紫金：礦區安全惡化，對業績影響較小

　　《經濟通通訊社１４日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）的哥倫比亞武
里蒂卡金礦據報去年被當地販毒集團掠奪了超過３﹒２噸黃金，價值約２億美元。內媒《第一財
經》記者致電紫金礦業董秘辦，公司相關負責人表示，盜採情況在紫金礦業２０２０年進入該礦
山之前已經存在，因盜採者是打洞進入，實際非法開採數量難以統計。該負責人並指，當地上一
屆政府打擊非法開採力度較大，惟現任執政者對非法開採的態度較為「曖昧」。不過，近兩年哥
倫比亞礦山產量持續增長，盜採對公司業績影響較小。　
　
　　據紫金礦業網站介紹，公司於２０２０年完成大陸黃金６９﹒２８％股份收購，而大陸黃金
１００％持有哥倫比亞武里蒂卡金礦權益。
　
＊紫金礦業：新政府上台後礦區安全形勢顯著惡化＊
　
　　內媒《每日經濟新聞》亦向紫金礦業核實消息。報道引述紫金礦業方面回應稱，紫金及其子
公司大陸黃金長期以來一直專注於維持涉事武里蒂卡金礦的安全，該礦在２０２０年３月被紫金
收購後，大陸黃金與哥倫比亞政府簽署了安全保衛協議，以保障礦山及其周邊區域的安全。然而
，自２０２２年下半年新一屆政府上台後，礦區的安全形勢顯著惡化。執法和警力不足導致當地
非法採礦事件大幅增加。
　
　　紫金礦業方面強調，雖然礦山生產經營受到一定影響，但在現場團隊努力之下，大陸黃金仍
在２０２３年產金８﹒３噸，並且２０２４年截至三季度已生產黃金７﹒５噸，完成全年８﹒６
噸產量計劃的８７％。大陸黃金持續向哥倫比亞國防部及國家和地方軍警通報礦區情況，積極尋
求協助，並通過媒體輿論發聲，譴責非法採礦行為。（ｓｌ）

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