《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１４日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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中信證券 （６０００３０） ２０６３﹒４９

賽力斯 （６０１１２７） １９９０﹒１８

工業富聯 （６０１１３８） １６２６﹒６７

貴州茅台 （６００５１９） １５５３﹒４８

長江電力 （６００９００） １５１３﹒０７

海爾智家 （６００６９０） １０６５﹒１０

金山辦公 （６８８１１１） ９５８﹒９９

中國平安 （６０１３１８） ９４６﹒２７

江淮汽車 （６００４１８） ９３７﹒９４

藥明康德 （６０３２５９） ８５７﹒８４

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） ３８９２﹒５９

東方財富 （３０００５９） ２１３８﹒９３

中際旭創 （３００３０８） １６２８﹒８０

比亞迪 （００２５９４） １４６７﹒１５

北方華創 （００２３７１） １２９５﹒６１

浪潮信息 （０００９７７） １２６８﹒９８

新易盛 （３００５０２） １２５６﹒３５

中興通訊 （００００６３） １２４７﹒４３

歌爾股份 （００２２４１） １１７５﹒７２

美的集團 （０００３３３） １１４４﹒３３

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（以上數字取小數點後兩個位）

