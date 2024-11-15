《打擊貪腐》農業部原部長唐仁健嚴重違紀違法被雙開

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中紀委國家監委對第二十屆中央委員，農

業農村部原黨組書記、部長唐仁健嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。給予其開除黨籍及公職

處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。



＊在脫貧攻堅中搞盲目決策，違規干預和插手司法活動＊



經查，唐仁健喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹黨中央「三農」工作決策部署不力；罔顧

中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，多次接受宴請和旅遊安排；在幹部選拔任用工作中為他

人謀取利益並收受財物；利用職權為親屬經營活動提供幫助，默許身邊工作人員利用其職權謀取

私利；在脫貧攻堅中搞盲目決策，違規干預和插手司法活動；家風不正、道德敗壞；貪欲膨脹，

利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

唐仁健嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務

違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理

。經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予唐仁健開除黨籍處分；由國家

監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問

題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

