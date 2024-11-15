【數據解讀】統計局：房地產市場向止跌回穩邁進，對後期走勢樂觀

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統

計司負責人付凌暉在國新辦發布會表示，一攬子促進房地產市場止跌回穩的措施顯效，１０月份

房地產市場出現積極變化，市場信心得到提振，市場交易活躍，房地產向著止跌回穩方向邁進，

對房地產市場後期走勢保持樂觀的態度。



＊月度銷售改善幅度今年最大＊



付凌暉表示，經過長期高速擴張，中國房地產市場已進入到新發展階段，未來從以數量擴張

為主轉向以質量優化為主轉變，更好地滿足居民多樣化住房需求。

從銷售看，市場活躍度明顯提升，１０月份房地產市場交易提速。１－１０月份，新建商品

房銷售面積和銷售金額同比降幅比１－９月份分別收窄１﹒３和１﹒８個百分點。月度改善幅度

是今年以來最大的。

從監測的４０個重點城市的銷售情況看，前期回調幅度較大的二線城市邊際改善比較明顯，

１０月份當月銷售面積實現正增長，銷售額降幅明顯收窄。得益於價格逐步企穩等帶動，一線城

市的銷售額１０月份當月實現正增長。從二手房情況看，根據相關部門數據，１０月份二手房交

易明顯改善。



＊房企到位資金同比降幅收窄＊



從價格情況看，房價回穩跡象初步顯現。１０月份，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售

價格環比價格上漲的城市比上月增加４個，二手住宅環比上漲的城市比上月增加８個。其中，一

線城市新建商品住宅銷售價格環比降幅收窄，二手房住宅價格環比由降轉漲；二、三線城市新建

商品住宅和二手房住宅的銷售價格環比降幅均出現不同程度收窄。銷售回暖、價格趨穩，帶來房

企資金流有所改善。前１０個月，房地產開發企業本年到位資金同比降幅比１－９月份收窄

０﹒８個百分點，與房地產銷售關聯較高的定金及預收款、個人按揭貸款均收窄２﹒１個百分點

。



＊市場機構對房地產的信心增強＊



從預期看，房地產市場景氣度改善。根據ＰＭＩ調查顯示，１０月份房地產業商務活動指數

比上月回升２﹒５個百分點，市場預期指數回升１﹒８個百分點，顯示房地產景氣水平有所改善

，市場預期出現好轉。１０月份，根據對７０個大中城市房地產開發企業和中介機構進行的調查

顯示，預期未來半年新建商品住宅和二手房住宅銷售價格保持穩定或上漲的受訪從業人員佔比，

在９月提升的基礎上又提高１７﹒６和１５個百分點，這表明市場機構對房地產的信心增強。

