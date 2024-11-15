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AH股新聞

15/11/2024 11:32

【數據解讀】統計局：１０月數據增強實現全年經濟發展目標信心

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統
計司負責人付凌暉在國新辦發布會表示，前三季度ＧＤＰ同比增長４﹒８％，為實現全年發展目
標奠定了堅實基礎。從９、１０月份經濟運行變化來看，特別是從１０月份來看，進一步增強了
實現全年經濟發展目標的信心。
　
＊服務業生產指數連續兩個月在加快＊
　
　　付凌暉表示，從１０月份的主要指標來看，服務業明顯回升，１０月份服務業生產指數同比
增速比上月加快１﹒２個百分點，１０月份增速是今年以來最高的增速，是連續兩個月在加快。
其中受相關政策帶動，金融業生產指數加快３﹒７個百分點，房地產業生產指數這個月同比增長
０﹒８％，實現了從去年６月以來的首次由降轉增。
　
　　市場銷售在加快，在消費品以舊換新政策、國慶假期和「雙十一」促銷活動提前等有利因素
帶動下，１０月份社會消費品零售總額同比增長４﹒８％，比上月加快１﹒６個百分點，其中商
品零售額增長加快１﹒７個百分點。隨著市場需求的回暖，也帶動了企業產銷銜接的改善。１０
月份規模以上工業產品產銷率９７﹒３％，比上月回升１﹒３個百分點，達到今年以來的次高水
平。同時，在「兩重」建設推動下，１－１０月基礎設施投資出現回升，同比增長４﹒３％，比
１－９月加快。
　
　　此外，一攬子增量政策舉措密集推出、穩步落地。１０月份是增量政策推出後的第一個月，
從當月情況看，政策成效開始顯現，主要經濟指標明顯回升，特別是「兩新」「兩重」政策相關
的汽車、家電、文化辦公用品銷售大幅度增長，水利、生態保護、道路等基礎設施投資也在穩步
回升。下階段，隨著各項政策措施的落地見效，政策組合效應會進一步顯現，經濟運行中的積極
因素和有利條件會不斷增多，為四季度經濟回升向好提供有力支撐。

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