【數據解讀】統計局：針對ＰＰＩ低迷態勢，要進一步擴大國內需求

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》１０月份工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）

同比下降２﹒９％，降幅比上個月略有擴大。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，受到國際大宗

商品價格下行輸入性因素和國內擴大需求政策拉動的共同作用下，１０月份的ＰＰＩ保持基本穩

定，一些領域的價格還出現了止跌回升跡象。下階段，針對ＰＰＩ低迷態勢，要積極發揮各項政

策效能，進一步擴大國內需求，同時深化供給側結構性改革，強化創新驅動，大力推動產能調整

，促進產需高水平動態平衡，帶動價格企穩回升，改善企業效益，增強經營主體信心，促進經濟

持續健康發展。



＊１０月汽車製造業價格同比下降３﹒１％，降幅擴大＊



他指出，受國際原油價格波動下行對中國的輸入性影響，以及國內部分行業競爭加大作用，

１０月份工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降２﹒９％，降幅比上個月略有擴大。其中，受

到國際輸入性因素影響較大的部分行業價格降幅比較大，主要是能源方面，１０月份石油和天然

氣開採業價格下降１４﹒６％，石油、煤碳及其他燃料加工業價格下降１３﹒９％，降幅均比上

個月擴大４﹒５個百分點。同時，國內部分行業的技術進步在加快，市場競爭壓力較大，價格降

幅有所擴大，也一定程度影響了ＰＰＩ。１０月份，汽車製造業價格同比下降３﹒１％，降幅比

上月擴大０﹒８個百分點。

盡管１０月份同比價格降幅略有擴大，但隨著一攬子增量政策加快推出，對相關行業需求擴

大效果有所顯現，帶動相關價格出現積極變化，比如鋼鐵、水泥價格出現止跌回升。１０月份黑

色金屬冶煉和壓延加工業價格環比上漲３﹒４％，連續４個月環比下降後首次上漲。非金屬礦物

制品業價格環比上漲０﹒４％，為連續３個月環比下降後的首次上漲。

