  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

15/11/2024 11:49

【數據解讀】統計局：針對ＰＰＩ低迷態勢，要進一步擴大國內需求

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》１０月份工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）
同比下降２﹒９％，降幅比上個月略有擴大。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，受到國際大宗
商品價格下行輸入性因素和國內擴大需求政策拉動的共同作用下，１０月份的ＰＰＩ保持基本穩
定，一些領域的價格還出現了止跌回升跡象。下階段，針對ＰＰＩ低迷態勢，要積極發揮各項政
策效能，進一步擴大國內需求，同時深化供給側結構性改革，強化創新驅動，大力推動產能調整
，促進產需高水平動態平衡，帶動價格企穩回升，改善企業效益，增強經營主體信心，促進經濟
持續健康發展。
　
＊１０月汽車製造業價格同比下降３﹒１％，降幅擴大＊
　
　　他指出，受國際原油價格波動下行對中國的輸入性影響，以及國內部分行業競爭加大作用，
１０月份工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降２﹒９％，降幅比上個月略有擴大。其中，受
到國際輸入性因素影響較大的部分行業價格降幅比較大，主要是能源方面，１０月份石油和天然
氣開採業價格下降１４﹒６％，石油、煤碳及其他燃料加工業價格下降１３﹒９％，降幅均比上
個月擴大４﹒５個百分點。同時，國內部分行業的技術進步在加快，市場競爭壓力較大，價格降
幅有所擴大，也一定程度影響了ＰＰＩ。１０月份，汽車製造業價格同比下降３﹒１％，降幅比
上月擴大０﹒８個百分點。
　　盡管１０月份同比價格降幅略有擴大，但隨著一攬子增量政策加快推出，對相關行業需求擴
大效果有所顯現，帶動相關價格出現積極變化，比如鋼鐵、水泥價格出現止跌回升。１０月份黑
色金屬冶煉和壓延加工業價格環比上漲３﹒４％，連續４個月環比下降後首次上漲。非金屬礦物
制品業價格環比上漲０﹒４％，為連續３個月環比下降後的首次上漲。

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人明年上台，世界新時代開始？

15/11/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處