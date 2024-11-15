《中國監管》監管規範「直播薦股」，多個頭部財經直播間暫停

《經濟通通訊社１５日專訊》９月以來，Ａ股市場火爆，大批股市新手湧入各大網絡直播間

，跟著「大Ｖ」號召集體買賣股票。然而，這些網絡「直播薦股」行為，很多是為了博眼球和割

韭菜，不僅會引發個股異動，還有誤導性營銷宣傳等問題。最近監管部門、相關平台和證券投資

諮詢機構等各方均已開始著手對財經直播及短視頻內容進行整頓。



目前已有不少頭部財經直播帳號因「非法薦股」被封禁，同時，監管部門明確嚴禁直播薦股

，要求進一步規範證券投資諮詢機構自媒體運營管理，加強自查自糾。



《２１世紀經濟報導》引述一位業內人士透露，部分三方財富平台在這波行情中通過開設財

經直播間，賺得盆滿鉢滿，但近日有平台排名前２０的財經頭部直播間全部暫停直播，上述三方

財富平台也不能幸免。



與此同時，行業自查也正在進行中。一家持牌投顧機構表示，其所在區域的證監局上周要求

屬地證券諮詢機構進行自查，並要求諮詢機構提交過往直播、短視頻素材等。



監管層面，深圳證監局近日向轄內證券投資諮詢機構發出通知，指出近期行業內出現個別機

構或個人利用自媒體違規薦股等違規行為，要求進一步規範轄區證券投資諮詢機構自媒體運營管

理，一是全面管控自媒體帳號，對於公司認證帳號和員工開設的執業帳號全部納入公司統一管理

，定期檢查和清理離職人員開設帳號和未使用的自媒體帳號。二是加強合規管理，對於公司管理

帳號發布內容和直播素材應事先進行合規審核，直播過程中合規應有效監控和干預，嚴禁直播薦

股。三是加強員工行為管理，禁止員工脫離公司管控，通過自媒體等方式私下開展證券投資諮詢

業務，出現違規薦股或操縱市場行為。（ｌｃ）

