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AH股新聞

15/11/2024 11:59

《神州金融》恒大人壽董事長、總經理等多名高管失聯

　　《經濟通通訊社１５日專訊》近日，有消息指，恒大人壽包括原董事長梁棟、原總經理曾松
柏、原總精算師劉展中在內的等多名高管失聯，疑似被帶走調查。
　
　　據《財新網》報道，就在失聯前不久，金融監管部門曾對２０名恒大人壽的高管、中層及獨
立董事發布了行政處罰通知。其中，董事長梁棟和曾經分管投資的副總經理陳堃分別獲警告並被
罰款４０萬元（人民幣．下同）、３０萬元，同時終身禁止進入保險業。總經理曾松柏獲警告並
罰款３０萬元，禁止進入保險業５年；原董事長朱加麟獲警告並罰款３０萬元，禁止進入保險業
５年。
　
　　恒大集團在２０１５年進軍保險業，以４０億元、約２﹒５倍的溢價競得中新大東方５０％
的股權，後更名為恒大人壽，從此之後便突飛猛進。至２０２０年末，恒大人壽的保險業務收入
和資產規模分別突破６００億元、２４００億元，但同時也淪為了大股東恒大集團的「提款機」

　
　　隨著恒大集團違規利用恒大人壽等金融機構套取資金的鏈條正在逐步釐清，恒大人壽資金運
用亂象和公司治理失序問題浮出水面，董、監、高難辭其咎。據媒體報道，恒大人壽的問題主要
出在投資端，涉及地產業務，「窟窿」達數百億元。（ｌｃ）

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