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15/11/2024 17:47

海信家電（００９２１）認購２１﹒６５億元人幣理財產品

　　《經濟通通訊社１５日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）公布，於今年
８月１６日至１１月１５日期間，附屬公司空調營銷公司、家電湖南公司、海信模具公司及冰箱
營銷公司（認購方）訂立華夏理財協議以認購華夏理財產品，認購金額２１﹒６５億元人民幣。
　
　　集團稱，使用自有閒置資金支付該等華夏理財協議下的認購金額。（ｒｈ）

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