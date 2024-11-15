海信家電（００９２１）認購２１﹒６５億元人幣理財產品

《經濟通通訊社１５日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）公布，於今年

８月１６日至１１月１５日期間，附屬公司空調營銷公司、家電湖南公司、海信模具公司及冰箱

營銷公司（認購方）訂立華夏理財協議以認購華夏理財產品，認購金額２１﹒６５億元人民幣。



集團稱，使用自有閒置資金支付該等華夏理財協議下的認購金額。（ｒｈ）

