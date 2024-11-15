《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１５日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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中信證券 （６０００３０） ２１４９﹒８６

貴州茅台 （６００５１９） １６４２﹒２３

賽力斯 （６０１１２７） １３６８﹒７４

中國平安 （６０１３１８） １２８６﹒０８

工業富聯 （６０１１３８） １１４７﹒３３

長江電力 （６００９００） １０６４﹒００

招商銀行 （６０００３６） １０２９﹒６５

中微公司 （６８８０１２） ９４８﹒９５

金山辦公 （６８８１１１） ９０３﹒１８

紫金礦業 （６０１８９９） ８９８﹒４４

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）３３４８﹒２１

東方財富 （３０００５９）３０２１﹒６７

比亞迪 （００２５９４）１１６８﹒６３

科大訊飛 （００２２３０）１１３０﹒５４

北方華創 （００２３７１）１０９１﹒０１

同花順 （３０００３３）１０７４﹒３７

中興通訊 （００００６３）１０３０﹒７６

歌爾股份 （００２２４１） ９８５﹒２２

五糧液 （０００８５８） ９８１﹒４５

立訊精密 （００２４７５） ９６６﹒７１

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（以上數字取小數點後兩個位）

