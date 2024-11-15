《國企紅籌》中煤能源１０月商品煤銷量升６﹒７％，首十月跌３％

《經濟通通訊社１５日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，１０月
商品煤銷量２５１０萬噸，按年升６﹒７％；今年首１０個月２﹒３億噸，跌３﹒２％。
另於１０月，商品煤產量１１３４萬噸，升２﹒３％；今年首１０個月１﹒１億噸，升
１﹒２％。至於聚乙烯銷量於１０月和今年首１０個月分別為跌１﹒５％和升２﹒３％；尿素銷
量於１０月和今年首１０個月分別為跌５３﹒２％和跌１４﹒９％。（ｒｈ）
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15/11/2024 17:43
《經濟通通訊社１５日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，１０月
商品煤銷量２５１０萬噸，按年升６﹒７％；今年首１０個月２﹒３億噸，跌３﹒２％。
另於１０月，商品煤產量１１３４萬噸，升２﹒３％；今年首１０個月１﹒１億噸，升
１﹒２％。至於聚乙烯銷量於１０月和今年首１０個月分別為跌１﹒５％和升２﹒３％；尿素銷
量於１０月和今年首１０個月分別為跌５３﹒２％和跌１４﹒９％。（ｒｈ）
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