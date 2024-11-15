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15/11/2024 18:34

中電信：按照調整後計算，子公司持有國盾量子約２１﹒８６％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，按照調
整後的認購數量計算，認購國盾量子（滬：６８８０２７）事項完成後，中電信量子集團對國盾
量子的持股比例約２１﹒８６％。國盾量子將成為公司間接非全資附屬公司，其財務業績將計入
集團合併財務報表中。
　
　　中電信量子集團為中國電信全資子公司。（ｒｈ）

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