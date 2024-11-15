《神州頭條》財經報章頭版摘要：全國保交房工作已交付２８５萬套

《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在秘魯媒體發表署名文章

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當地時間１１月１４日，在赴利馬對秘魯進行國事訪問並出席亞太經合組織第三十一次領導人非

正式會議之際，國家主席習近平在《秘魯人報》發表題為《讓中秘友好之船揚帆遠航》的署名文

章。



新能源汽車產量首次突破年度１０００萬輛

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１１月１４日，２０２４年中國新能源汽車１０００萬輛達成活動在湖北武漢舉行。這是中國新

能源汽車產量首次突破年度１０００萬輛。



各地多措並舉支持併購重組

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上海、江西、四川等地近期相繼出台支持上市公司併購重組的相關政策或舉辦相關活動，試圖通

過推動併購重組、促進企業做優做強，以上市公司高質量發展帶動區域經濟高質量發展。





《上海證券報》



習近平在秘魯媒體發表署名文章

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當地時間１１月１４日，在赴利馬對秘魯進行國事訪問並出席亞太經合組織第三十一次領導人非

正式會議之際，國家主席習近平在《秘魯人報》發表題為《讓中秘友好之船揚帆遠航》的署名文

章。



北交所開市三周年，寫好服務專精特新中小企業的「中國方案」

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２０２４年１１月１５日，北京證券交易所迎來開市三周年。作為中國資本市場不可或缺的關鍵

構成部分，北交所自成立以來，便肩負著服務創新型中小企業的使命。



創新企業活躍度，凸顯新質生產力培育之勢

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企業是經濟運行的「細胞」，超億戶的經營主體構成經濟發展的中堅力量。近期多項高頻數據、

先行指標顯示，企業經營活力增強，原材料製造業、高技術產業等景氣度持續擴張。專家分析，

在一攬子增量政策落地見效、助企幫扶政策接連發力等作用下，四季度工業生產有望較快增長，

企業經營效益將向好發展。





《證券時報》



改革引來多股活水，資本市場向「新」後勁足

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越來越多的「硬科技」企業通過併購重組做大做強。今年上市的企業中，戰略性新興產業企業佔

比超八成；創業投資、私募股權投資「募投管退」在政策支持下出現了新變化。一系列新動向折

射出資本市場支持新質生產力加快發展的新趨勢。



上證１８０指數編制方案修訂，「新經濟」權重大幅提升

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上海證券交易所與中證指數公司昨日宣布對上證１８０指數編制方案進行修訂，並於２０２４年

１２月１６日正式實施。



住建部：全國保交房工作已交付２８５萬套

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住建部日前披露，全國保交房工作推進有力，截至１１月１３日，全國已交付２８５萬套。其中

，上海、福建、甘肅、黑龍江、河北承德、江蘇徐州等７４個省市保交房交付率已超八成，貴州

六盤水、福建廈門、湖北鄂州、甘肅平涼、遼寧葫蘆島等２４個城市保交房交付率已超九成，江

西新余、甘肅金昌等６個城市保交房交付率已達１００％。（ｌｃ）

