《神州經脈》消費增速勝預期，樓價環比跌幅縮，滬指周挫逾３％

《神州經脈》國家統計局今日（１５日）發布的一系列經濟數據有好有壞，滬綜指震盪調整

，全日收跌１﹒４５％，報３３３０﹒７３點，盤中一度回勇至３３９１點，惟未能再站上三千

四；深成指跌２﹒６２％，創業板指大挫３﹒９１％。兩市全日成交１﹒８３億元（人民幣．下

同），較上個交易日縮量１２０億元或０﹒７％。



分析人士認為，１０月主要指標回升，零售消費強勁，表明一攬子增量政策逐漸顯效，短期

經濟修復有望延續，四季度經濟同比增速有望加快至５％以上。不過，同時也要看到內需仍弱、

民間投資仍為負值、樓市還在築底中，且外部不確定性增強尤其面臨特朗普２﹒０潛在衝擊，預

計更多增量政策還在路上。滬指全周整體疲弱，累挫３﹒５２％，是一個多月來最大單周跌幅。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 當地時間１１月１４日下午，中國國家主席習近平在利馬總統府同秘魯總統博魯阿爾特舉

行會談。習近平指出，中方願繼續擴大進口秘魯特色優質農產品，鼓勵有實力的中國企業赴秘魯

投資興業；雙方要統籌推進礦產能源、基礎設施、交通通信等傳統領域合作，拓展數字經濟、人

工智能、綠色航運、電動汽車、光伏產業等新興領域合作。中國企業克服困難如期完成錢凱港項

目一期工程，充分表明中方同秘方開展長期戰略合作的決心。



２﹒ 中國１０月社會消費品零售總額同比增４﹒８％，增速創八個月新高並大勝預期，規模以

上工業增加值同比增幅則小幅回落至５﹒３％，低於市場預期的５﹒６％；當月全國城鎮調查失

業率及３１城失業率均為５％，創四個月新低。首１０月全國固定資產投資則同比增３﹒４％，

略低於預期。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，伴隨一攬子增量政策發力顯效，年底前消費增

速還有上升空間，工業生產增速會保持５％以上的較快增長水平，基建投資將進一步加快，製造

業投資會繼續處於接近兩位數的高位狀態，而在白名單項目貸款撥付加速支持下，房地產投資降

幅有望收窄。



３﹒ 國家統計局公布２０２４年１０月商品住宅銷售價格變動情況，７０個大中城市中，各線

城市商品住宅銷售價格環比降幅收窄或轉漲、同比降幅趨穩，房地產市場預期進一步改善。其中

，一線城市二手住宅銷售價格環比由上月下降１﹒２％轉為上漲０﹒４％，為近１３個月以來首

次轉漲。另外，路透根據官方數據測算，１０月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌

５﹒９％，續創逾九年最大降幅；１０月環比跌幅則收窄至０﹒５％，為七個月最小降幅。



４﹒ 中國駐美大使謝鋒在「香港中美論壇」發表視像致詞指，中美合作能夠辦成事、辦好事、

辦大事，中美對抗將導致大動盪、大分裂、大災難。他又指，香港擁有「背靠祖國、面向世界」

的獨特地位和優勢，今日正處在由治及興的新階段，香港與美國利益聯繫深厚，保持香港繁榮穩

定符合中美共同利益。



５﹒ 廣州車展今日開幕，其中，長安汽車公布飛行汽車和人形機器人產品相關計劃，稱將在未

來５年內投入超５００億元，於２０２６年前推出長安飛行汽車產品，並在２０２７年前發布人

形機器人產品。廣汽集團則表示要在２０２７年實現自主品牌佔集團總銷量６０％以上、挑戰自

主品牌銷量２００萬輛。另外，華為透露與江淮汽車合作的尊界首款車型將於１１月底前的華為

發布會上與Ｍａｔｅ７０一同發布。



６﹒ 住建部、財政部近日聯合印發通知，明確城中村改造政策支持範圍由最初的３５個超大特

大城市進一步擴大到近３００個地級及以上城市。地級城市資金能平衡、徵收補償方案成熟的項

目，均可納入政策支持範圍，例如納入地方政府專項債券支持範圍，開發性、政策性金融機構提

供城中村改造專項借款等。



７﹒ ９月以來Ａ股市場火爆，大批股市新手湧入各大網絡直播間跟「大Ｖ」集體買賣股票，但

當中很多是直播是「割韭菜」，並且會引發個股異動，監管部門等各方近日著手整頓問題。據《

２１世紀經濟報導》引述一位業內人士透露，近日有平台排名前２０的財經頭部直播間全部暫停

直播，三方財富平台也不能幸免。有持牌投顧機構則稱，其所在區域的證監局上周要求屬地證券

諮詢機構進行自查。另外，對於有傳同花順涉非法薦股被立案，或將暫停展業數月，同花順相關

人士回應稱，不存在非法薦股情況，亦不存在被立案調查。



８﹒ 國家金融監督管理總局印發《金融資產管理公司不良資產業務管理辦法》，明確金融資產

管理公司收購資產應嚴格遵循真實性、潔淨性原則，通過盡職調查、評估估值程序客觀合理定價

，實現資產和風險的真實轉移。不得為金融機構規避資產質量監管提供通道，不得為各類機構違

規提供融資。（ｓｌ）

