《鍾之日記》港股六連跌，成交再收縮

《鍾之日記》１１月１５日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲鮑威爾表明當局不應急於減息，隔晚美股三大指數下跌，港股連跌五日後，今日先升

後回，隨著「三頭馬車」數據發布，其中１０月份社會消費品零售總額增速勝預期，港股展開反

彈、升逾百點，惟Ａ股跌勢轉急拖累下，恒指尾段稍稍轉差，最終在好淡爭持下收軟９點，報

１９４２６，錄得六連跌，總結本周恒指急跌１３０１點或６﹒２８％。



美元持續強勢，加上觀望周末最後一次「習拜會」，資金觀望情緒濃烈，全日主板成交收縮

至近１５５５億元，為近兩周以來最低。



＊Ａ股本周挫逾３﹒５％，消費零售見回暖＊



國家統計局今日發布一系列經濟數據，１０月社會消費品零售總額同比增４﹒８％，增速創

八個月新高並勝預期，規模以上工業增加值同比增幅則小幅回落至５﹒３％，低於預期的

５﹒６％；首１０月全國固定資產投資則同比增３﹒４％，略低於預期；內地樓市量價齊跌趨勢

仍然未停。



數據有好有壞，滬綜指震盪調整，全日收跌１﹒４５％，報３３３０﹒７３點，盤中一度回

勇至３３９１點，惟未能再站上三千四；深成指跌２﹒６２％，創業板指大挫３﹒９１％。兩市

全日成交１﹒８３億元人民幣，較上個交易日縮量１２０億元人民幣或０﹒７％。



分析人士認為，１０月主要指標回升，零售消費強勁，表明一攬子增量政策逐漸顯效，短期

經濟修復有望延續，四季度經濟同比增速有望加快至５％以上。不過，同時也要看到內需仍弱、

民間投資仍為負值、樓市還在築底中，且外部不確定性增強尤其面臨特朗普２﹒０潛在衝擊，預

計更多增量政策還在路上。滬指全周整體疲弱，累挫３﹒５２％，是一個多月來最大單周跌幅。



＊網易盈利倒退，仍獲大行看好支撐股價＊



網易（０９９９９）公布業績，第三季盈利按年跌１７％至６５億元（人民幣．下同），經

調整淨利潤跌１３％至７５億元，淨收入減少４％至２６２億元。首三季純利２０９﹒３１億元

，跌８﹒３％；非公認會計準則下歸屬於公司股東淨利潤２３８億元，跌５﹒５％。



不過，網易管理層透露，重磅遊戲《燕雲十六聲》會在下月底推出，正在進行最後優化工作

，手機版會稍遲，遊戲會結合社交生態，希望讓玩家之間有更多交流，從而做到更耐玩。摩根士

丹利日前發表報告指，《燕雲十六聲》有機會成為《黑神話：悟空》的主要競爭對手，但坊間傳

出測試體驗欠佳，網易或須在推出前作出修改。另外，網易還透露，新遊戲《代號：無限大》將

在今年底啟動一輪區域線下技術測試，網易方面稱抱有有很大期待，目前該遊戲全球預約量已超

５００萬。管理層又表示，對繼續開拓海外遊戲市場很有信心，對暴雪回歸後在中國的表現也持

非常樂觀的態度。



高盛發表研報指，與悲觀的市場預期相比，網易今年第三季業績表現優於預期，其中ＰＣ遊

戲及遞延收入增長的強勁勢頭是本季利好因素。公司的拐點已在眼前，在年底前推出幾款遊戲，

明年盈利能力將更強，因此上調未來３年收入及純利預測最多２％，目標價由１６６港元升至

１６９港元，重申「買入」評級。美銀證券亦稱，網易第三季業績表現好壞參半，但憧憬《燕雲

十六聲》等重磅新遊戲推出，相信ＰＣ遊戲業務將繼續向好，維持目標價１８７港元，重申「買

入」評級，看好其遊戲業務表現回升及估值偏低。



市場憧憬新遊戲拉動盈利，網易今早飆逾１４％至１３６﹒８元創月高，全日收漲

１２﹒１％。



＊６Ｇ助攻中資電訊揚，中移動擬購香港物業＊



三大中資電訊股連日造好，全球６Ｇ發展大會１３－１４日在上海舉行，大會將展示中國

６Ｇ創新發展方面最新成果，中國６Ｇ推進組組長王志勤１４日表示，將在２０２５年６月啟動

６Ｇ技術標準研究，２０２５－２０２７年完成技術研究階段，２０２９年３月完成第一個版本

的技術規範。王志勤說，６Ｇ將會從５Ｇ的萬物互聯向萬物智聯轉變，希望６Ｇ能超越傳統的通

信，實現包括感知、數據ＡＩ計算在內的一個融合性網絡。



券商分析指，中國６Ｇ技術專利延續５Ｇ領先態勢，仍處於全球首位，且運營商資本開支逐

步從５Ｇ基礎設施建設為主轉向５﹒５Ｇ及智算基礎設施建設上，未來重點關注負責６Ｇ基礎設

施建設及網絡部署三大運營商。



內地三大電訊運營商股價向好，中移動（００９４１）收升１％，中電信（００７２８）漲

２％，中聯通 （００７６２）更大升３％。



值得一提，中國移動香港被傳正洽購深圳祥祺集團主席、全國政協委員陳紅天旗下位於紅磡

的祥祺中心。雙方的目標是在今年底前完成交易，要約價格高達約３０億港元。



陳紅天曾是深圳富豪，去年陷財困，旗下祥祺中心等３項物業被銀行接管，位於倫敦金絲雀

碼頭的兩個物業亦要重組，當時祥祺集團在聲明更特別提到，希望社會各界，對企業家多一點理

解和包容，理性看待企業輕度斷貸問題。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

