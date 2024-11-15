《駐滬專電》上證１８０指數編制方案修訂，「新經濟」權重大幅升

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上交所與中證指數公司昨日宣布對上證

１８０指數編制方案進行修訂，並於１２月１６日正式實施。



上交所表示，本次修訂內容，一是採用流動性篩選與市值排序相結合的選樣方法，進一步提

高樣本市值覆蓋度，增強指數表徵性；二是設置個股、前五大樣本權重上限，新增行業均衡規則

，使得樣本一級行業合計權重分布與樣本空間相應行業自由流通市值合計佔比保持一致；三是引

入ＥＳＧ可持續投資理念，剔除中證ＥＳＧ評價結果在Ｃ及以下的上市公司證券，降低樣本發生

重大負面風險事件概率。



上證１８０指數方案優化後，對滬市的表徵性更強，指數樣本在滬市的市值、營收、分紅、

淨利潤覆蓋度分別達到約６１％、６３％、７６％、８２％，比修訂前分別提升２﹒４％、

１﹒４％、４﹒１％、４﹒９％；同時，更能體現新質生產力的發展方向，信息技術、醫藥衛生

、工業等「新經濟」相關行業權重提升９﹒５％，科創板權重提升１﹒８％；指數收益率、穩定

性進一步提升，近十年年化收益率提升約１個百分點，年化波動率降低０﹒１個百分點，近三年

樣本周轉率下降至約８％。



下一步，上交所將持續完善、豐富上證寬基指數體系，為市場提供更多樣化的投資標的和參

考工具，鼓勵各類中長期資金通過指數化投資方式配置資產，加快培育形成以理性投資、價值投

資、長期投資為主的指數化投資生態。

