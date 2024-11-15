《中國要聞》食用油散裝運輸強制性國標發布，明年２月正式實施

《經濟通通訊社１５日專訊》市場監管總局近日發布了強制性國家標準《食用植物油散裝運

輸衛生要求》，界定了食用植物油散裝運輸的術語，規定了散裝運輸容器基本要求、清潔、維護

和管理，運輸作業，記錄等衛生要求，於明年２月１日正式實施。



《要求》規定，食用油散裝運輸應採用食品專用容器，在容器外顯著位置明顯標識「食用油

專用」或「食品專用」字樣，容器內外均應乾淨衛生。運輸非食品的容器不應運輸食用植物油；

食用植物油散裝運輸容器應定期檢查。



對於罐車清洗問題，《要求》規定，遇到運輸低等級食用植物油後，再運輸同品種高等級食

用植物油等情形，應先將容器內的殘留物清除乾淨，並對容器進行擦拭等清理。遇到運輸轉基因

食用植物油後，再運輸非轉基因食用植物油；運輸其他食品後，再運輸食用植物油等情形，應先

將容器內的殘留物清除乾淨，並對容器進行清洗，清洗後的容器內壁應無明水、無殘留物、無異

味。



同時，應對食用植物油裝油、運輸、卸油等環節進行記錄。記錄內容應完整、真實、有效，

以滿足質量追溯要求。相關記錄保存期限不應少於運輸結束後２年。



今年７月２日，《新京報》報導披露了罐車司機將工業用油與食用油混裝的亂象，引起了監

管部門的重視。（ｌｃ）

