《中國要聞》習近平抵秘魯，冀訪問引領中秘夥伴關係再上新台階

《經濟通通訊社１５日專訊》中國國家主席習近平抵達秘魯首都利馬，展開對秘魯的國事訪

問，並將出席在當地舉行的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議。



《新華社》報道習近平講話指出，近年來，在兩國各界共同努力下，中秘關係持續深入發展

。中國連續１０年成為秘魯最大貿易夥伴和最大出口市場，兩國礦業、基礎設施建設等領域重大

合作項目穩步推進，為兩國人民帶來了實實在在的好處。



＊中秘領導人將出席錢凱港開港儀式＊



習近平表示，這次訪問期間，他將與秘魯總統博魯阿爾特舉行會談，就中秘關係、各領域務

實合作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。他還將以視像方式和秘魯總統共同出席「

一帶一路」重要項目錢凱港開港儀式。他相信在雙方共同努力下，這次訪問將引領中秘全面戰略

夥伴關係再上新台階，推動兩國各領域務實合作取得更多新成果。



另外，習近平期待出席亞太經合組織領導人非正式會議，將同各方一道，推動會議取得圓滿

成功，為建設開放型亞太經濟、促進世界經濟增長、攜手構建亞太命運共同體作出新貢獻。



據了解，錢凱深水港是中國政府在拉美地區最具雄心的基礎設施投資項目之一。它是南美首

個智慧港口，一期工程可以將秘魯到中國的海運時間縮短至２３天，節約兩成以上的物流成本，

每年為秘魯帶來４５億美元收入，創造８０００多個直接就業崗位。（ｒｙ）

