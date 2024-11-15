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AH股新聞

15/11/2024 09:24

《大灣區》深圳灣、拱北口岸試點啟用「免出示證件」邊檢快捷通道

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國出入境管理局公告指，為進一步便利內地與港澳地區之間
人員往來，提升通關效率，自２０２４年１１月２０日起，在廣東省深圳市深圳灣口岸、珠海市
拱北口岸，試點升級部分邊檢快捷通道，因私經常往來港澳地區人員可經「免出示證件」通道通
行。
　
　　根據公告，年滿１４周歲以上，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才
、其他類赴港澳簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍）的港澳居
民，且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息的，可選擇使用邊檢現場「免出示證件」通道通
行，無需出示實體出入境證件。
　
＊深圳灣、拱北口岸試行，「刷臉」代替「刷證」＊
　
　　公告提醒，因內地居民入境港澳地區時需憑證接受查驗，港澳居民進入內地時需憑證辦理停
居留、出行等事宜，所有往來內地和港澳地區的人員仍應隨身攜帶本人有效出入境證件。
　
　　出入境管理局相關負責人介紹，試點實施以「刷臉」代替「刷證」的通道通關查驗方式，是
對現行邊檢快捷通關查驗方式的技術創新升級。有助於優化簡化旅客通關查驗環節，改善旅客通
行體驗。（ｒｙ）

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