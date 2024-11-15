【聚焦數據】內地１０月原煤原油生產增速加快，發電量同比增２％

《經濟通通訊社１５日專訊》統計局今日公布，１０月份規上工業原煤、原油、天然氣、電

力生產平穩增長。其中，原煤產量４﹒１億噸，同比增長４﹒６％，增速比９月份加快０﹒２個

百分點；日均產量１３２８﹒４萬噸。進口煤炭４６２５萬噸，同比增長２８﹒５％。１－１０

月份，規上工業原煤產量３８﹒９億噸，同比增長１﹒２％。進口煤炭４﹒４億噸，同比增長

１３﹒５％。



原油生產增速加快。１０月份，規上工業原油產量１７７７萬噸，同比增長２﹒５％，增速

比９月份加快１﹒４個百分點；日均產量５７﹒３萬噸。進口原油４４７０萬噸，同比下降

８﹒７％。１－１０月份，規上工業原油產量１７７６４萬噸，同比增長２﹒０％。進口原油

４５７０７萬噸，同比下降３﹒４％。



＊天然氣產量同比增８﹒４％，進口量增兩成＊



原油加工降幅收窄。１０月份，規上工業原油加工量５９５４萬噸，同比下降４﹒６％，降

幅比９月份收窄０﹒８個百分點；日均加工１９２﹒１萬噸。１－１０月份，規上工業原油加工

量５９０５９萬噸，同比下降２﹒０％。



天然氣生產較快增長。１０月份，規上工業天然氣產量２０８億立方米，同比增長８﹒４％

，增速比９月份加快１﹒６個百分點；日均產量６﹒７億立方米。進口天然氣１０５４萬噸，同

比增長２０﹒７％。１－１０月份，規上工業天然氣產量２０３９億立方米，同比增長６﹒７％

。進口天然氣１０９５３萬噸，同比增長１３﹒６％。



＊火電、核電、太陽能發電增速回落＊



規上工業電力生產平穩增長。１０月份，規上工業發電量７３１０億千瓦時，同比增長

２﹒１％；規上工業日均發電２３５﹒８億千瓦時。１－１０月份，規上工業發電量７８０２７

億千瓦時，同比增長５﹒２％。



分品種看，１０月份，規上工業火電、核電、太陽能發電增速回落，水電降幅擴大，風電增

速加快。其中，規上工業火電同比增長１﹒８％，增速比９月份回落７﹒１個百分點；規上工業

水電下降１４﹒９％，降幅比９月份擴大０﹒３個百分點；規上工業核電增長２﹒２％，增速比

９月份回落０﹒６個百分點；規上工業風電增長３４﹒０％，增速比９月份加快２﹒４個百分點

；規上工業太陽能發電增長１２﹒６％，增速比９月份回落０﹒１個百分點。（ｒｙ）

