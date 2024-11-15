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AH股新聞

15/11/2024 10:40

【聚焦數據】內地１０月原煤原油生產增速加快，發電量同比增２％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》統計局今日公布，１０月份規上工業原煤、原油、天然氣、電
力生產平穩增長。其中，原煤產量４﹒１億噸，同比增長４﹒６％，增速比９月份加快０﹒２個
百分點；日均產量１３２８﹒４萬噸。進口煤炭４６２５萬噸，同比增長２８﹒５％。１－１０
月份，規上工業原煤產量３８﹒９億噸，同比增長１﹒２％。進口煤炭４﹒４億噸，同比增長
１３﹒５％。
　
　　原油生產增速加快。１０月份，規上工業原油產量１７７７萬噸，同比增長２﹒５％，增速
比９月份加快１﹒４個百分點；日均產量５７﹒３萬噸。進口原油４４７０萬噸，同比下降
８﹒７％。１－１０月份，規上工業原油產量１７７６４萬噸，同比增長２﹒０％。進口原油
４５７０７萬噸，同比下降３﹒４％。
　
＊天然氣產量同比增８﹒４％，進口量增兩成＊
　
　　原油加工降幅收窄。１０月份，規上工業原油加工量５９５４萬噸，同比下降４﹒６％，降
幅比９月份收窄０﹒８個百分點；日均加工１９２﹒１萬噸。１－１０月份，規上工業原油加工
量５９０５９萬噸，同比下降２﹒０％。
　
　　天然氣生產較快增長。１０月份，規上工業天然氣產量２０８億立方米，同比增長８﹒４％
，增速比９月份加快１﹒６個百分點；日均產量６﹒７億立方米。進口天然氣１０５４萬噸，同
比增長２０﹒７％。１－１０月份，規上工業天然氣產量２０３９億立方米，同比增長６﹒７％
。進口天然氣１０９５３萬噸，同比增長１３﹒６％。
　
＊火電、核電、太陽能發電增速回落＊
　
　　規上工業電力生產平穩增長。１０月份，規上工業發電量７３１０億千瓦時，同比增長
２﹒１％；規上工業日均發電２３５﹒８億千瓦時。１－１０月份，規上工業發電量７８０２７
億千瓦時，同比增長５﹒２％。
　
　　分品種看，１０月份，規上工業火電、核電、太陽能發電增速回落，水電降幅擴大，風電增
速加快。其中，規上工業火電同比增長１﹒８％，增速比９月份回落７﹒１個百分點；規上工業
水電下降１４﹒９％，降幅比９月份擴大０﹒３個百分點；規上工業核電增長２﹒２％，增速比
９月份回落０﹒６個百分點；規上工業風電增長３４﹒０％，增速比９月份加快２﹒４個百分點
；規上工業太陽能發電增長１２﹒６％，增速比９月份回落０﹒１個百分點。（ｒｙ）

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