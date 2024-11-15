《中國要聞》磐松資產回應創始人美國竊密案：已聘律師維護聲譽

《經濟通通訊社１５日專訊》上海磐松私募基金管理有限公司１４日發布聲明，就創始人張
瀟被美國馬薩諸塞聯邦地區檢察官辦公室起訴一事作出正式回應。磐松資產表示，張瀟已聘請美
國昆鷹律師事務所為代理律所，將通過專業法律手段，維護自身合法權益與聲譽。
本月初，外電報道稱中國勢頭正盛的量化對沖基金磐松資產創始人「Ｘｉａｏ Ｚｈａｎｇ
」，因涉嫌竊取商業機密而被美國地方檢察機關起訴。竊取對象為其２０２１年就職的一家未具
名全球投資管理公司。
＊磐松資產稱美方不實指控不涉公司實體＊
根據美方起訴書，２０２１年，Ｚｈａｎｇ涉嫌使用虛擬專用網絡（ＶＰＮ），從中國訪問
其任職的美國公司網絡，隨後複製了公司代碼、項目和研究，並通過基於中國的文件共享應用程
序發送這些副本，使他能夠避開僱主的控制。Ｚｈａｎｇ隨後利用盜竊物品，在中國建立了自己
的投資公司。
對此，磐松資產最新聲明指出，該不實指控所涉時間段在磐松資產設立之前，起訴對象不包
括張瀟所任職或創立的任何公司實體。
＊張瀟２０１５至２０２１年任職Ａｒｒｏｗｓｔｒｅｅｔ Ｃａｐｉｔａｌ＊
中國證券投資基金業協會公示信息顯示，磐松資產成立於２０２２年，去年以來由於出色的
業績和特殊的收費模式，管理規模快速擴張，今年已經晉升百億級私募梯隊。張瀟在磐松資產任
法定代表人、執行董事，２０１５年７月至２０２１年８月間，張瀟任職於
Ａｒｒｏｗｓｔｒｅｅｔ Ｃａｐｉｔａｌ，２０２１年９月至２０２２年６月間履歷空缺，
２０２２年７月起在磐松資產任職。（ｒｙ）
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