《中國要聞》磐松資產回應創始人美國竊密案：已聘律師維護聲譽

《經濟通通訊社１５日專訊》上海磐松私募基金管理有限公司１４日發布聲明，就創始人張

瀟被美國馬薩諸塞聯邦地區檢察官辦公室起訴一事作出正式回應。磐松資產表示，張瀟已聘請美

國昆鷹律師事務所為代理律所，將通過專業法律手段，維護自身合法權益與聲譽。

本月初，外電報道稱中國勢頭正盛的量化對沖基金磐松資產創始人「Ｘｉａｏ Ｚｈａｎｇ

」，因涉嫌竊取商業機密而被美國地方檢察機關起訴。竊取對象為其２０２１年就職的一家未具

名全球投資管理公司。



＊磐松資產稱美方不實指控不涉公司實體＊



根據美方起訴書，２０２１年，Ｚｈａｎｇ涉嫌使用虛擬專用網絡（ＶＰＮ），從中國訪問

其任職的美國公司網絡，隨後複製了公司代碼、項目和研究，並通過基於中國的文件共享應用程

序發送這些副本，使他能夠避開僱主的控制。Ｚｈａｎｇ隨後利用盜竊物品，在中國建立了自己

的投資公司。

對此，磐松資產最新聲明指出，該不實指控所涉時間段在磐松資產設立之前，起訴對象不包

括張瀟所任職或創立的任何公司實體。



＊張瀟２０１５至２０２１年任職Ａｒｒｏｗｓｔｒｅｅｔ Ｃａｐｉｔａｌ＊



中國證券投資基金業協會公示信息顯示，磐松資產成立於２０２２年，去年以來由於出色的

業績和特殊的收費模式，管理規模快速擴張，今年已經晉升百億級私募梯隊。張瀟在磐松資產任

法定代表人、執行董事，２０１５年７月至２０２１年８月間，張瀟任職於

Ａｒｒｏｗｓｔｒｅｅｔ Ｃａｐｉｔａｌ，２０２１年９月至２０２２年６月間履歷空缺，

２０２２年７月起在磐松資產任職。（ｒｙ）

