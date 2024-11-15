《中國要聞》習近平與秘魯總統會談，兩國將拓ＡＩ等新興領域合作

《經濟通通訊社１５日專訊》據《人民日報》消息，當地時間１１月１４日下午，中國國家

主席習近平在利馬總統府同秘魯總統博魯阿爾特舉行會談。



習近平指出，雙方要對接發展戰略，深挖合作潛力，打造務實合作新格局，加強貿易和投資

「雙輪驅動」，推動傳統產業和新興產業「兩翼齊飛」，促進產業鏈和供應鏈「兩鏈融通」。中

方願繼續擴大進口秘魯特色優質農產品，鼓勵有實力的中國企業赴秘魯投資興業，為當地發展作

出應有貢獻。雙方要統籌推進礦產能源、基礎設施、交通通信等傳統領域合作，拓展數字經濟、

人工智能、綠色航運、電動汽車、光伏產業等新興領域合作。



＊鼓勵中資參與秘魯基礎設施建設＊



他又說，中方願鼓勵中國企業參與秘魯基礎設施建設「硬聯通」，推動智慧海關「軟聯通」

。中國企業克服困難如期完成錢凱港項目一期工程，充分表明中方同秘方開展長期戰略合作的決

心。中方願同秘方一道，充分發揮錢凱港區位優勢，打造以錢凱港為起點的中拉陸海新通道，探

索構建從沿海到內陸、從秘魯到拉美其他國家的高效互聯互通格局，帶動拉美和加勒比地區整體

發展和一體化建設。



博魯阿爾特表示，習近平主席訪問期間，雙方簽署包括自貿協定升級議定書等多項重要合作

協議，將有力促進雙方經貿關係和各領域合作進一步發展。特別是錢凱港開港，成為拉美和亞洲

之間的重要橋梁和秘魯經濟增長的重要引擎。



會談後，兩國元首共同見證簽署《中華人民共和國政府與秘魯共和國政府關於共建「一帶一

路」的合作規劃》《中華人民共和國政府和秘魯共和國政府自由貿易協定升級議定書》，並見證

交換經貿、產業投資、工業園區、教育、綠色發展等領域多項雙邊合作文件。



雙方發表《中華人民共和國和秘魯共和國關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。

（ｒｙ）

