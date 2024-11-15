【大國博弈】謝鋒在「香港中美論壇」致詞：中美對抗將導致大動盪

《經濟通通訊社１５日專訊》中國駐美大使謝鋒在「香港中美論壇」發表視像致詞，他指出

，中美合作能夠辦成事、辦好事、辦大事，中美對抗將導致大動盪、大分裂、大災難。他又指，

香港擁有「背靠祖國、面向世界」的獨特地位和優勢，今日正處在由治及興的新階段，香港與美

國利益聯繫深厚，保持香港繁榮穩定符合中美共同利益。



＊中美不能重複大國衝突的舊歷史＊



謝鋒表示，中美衝突對抗的代價誰都不可承受，中美各有關切，可通過平等協商尋求解決方

法，雙方要確立對話而非對抗，加強各層級和各領域的對話，消除誤解誤判。中方對話的大門始

終敞開，願意與美方做夥伴和朋友，希望美方與中方相向而行，妥善管控分歧，中美不能重複大

國衝突的舊歷史。



謝鋒說，中國沒有超越或取代美國的規劃，美國亦不要有遏制打壓中國的打算，要聚焦共同

利益，不能只盯著分歧，要尊重彼此核心利益和重大關切，以建設性方式妥善管控分歧，讓消極

因素愈減愈少。中美合作從不是你輸我贏的零和遊戲，地球容得下中美各自發展，共同繁榮，兩

國應成為對方發展的助力而非阻力。無論是經貿、農業、能源等傳統領域，還是人工智能、公共

衛生等新興挑戰，雙方都擁有廣闊的互利合作空間。（ｃｔ）

