【數據解讀】大新金融：內需局部改善，房企融資仍面臨困難

《經濟通通訊社１５日專訊》中國１０月社會消費品零售總額同比增４﹒８％，增速創八個

月新高並大勝預期，規模以上工業增加值同比增幅則小幅回落至５﹒３％，低於市場預期的

５﹒６％；首１０月全國固定資產投資則同比增３﹒４％，略低於預期。



大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，１０月內需局部有改善跡象，零售除了續受惠

部分消費品及新能源車更新補貼外，其他消費品有明顯改善，或受惠房地產市場氣氛改善及失業

率回落，同時今年各零售商提早推出雙十一優惠活動所致。固定資產投資和工業生產都遜於預期

，但當中製造業投資和生產都有所加快，或反映廠商對前景看法有所改善。



首１０月房地產開發投資則跌幅擴大０﹒２個百分點至１０﹒３％，再創疫情以來最大單月

跌幅。商品住宅銷售額跌幅收窄２個百分點至２２％，連續兩個月改善。１０月新建商品房樓價

按月跌幅收窄０﹒２個百分點至０﹒５１％。溫嘉煒指，住宅銷售和價格跌幅均明顯收窄，反映

置業人士對穩樓市措施初步反映正面；不過房地產投資跌幅擴大，或顯示房企融資仍面臨困難。



將繼續觀察內地經濟改善情況是否持續，若１１月經濟數據進一步改善，不排除會再調整今

年經濟增長預測，但暫時維持全年增長４﹒８％的估計。（ｃｔ）

