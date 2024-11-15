  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

15/11/2024 16:56

【數據解讀】大新金融：內需局部改善，房企融資仍面臨困難

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國１０月社會消費品零售總額同比增４﹒８％，增速創八個
月新高並大勝預期，規模以上工業增加值同比增幅則小幅回落至５﹒３％，低於市場預期的
５﹒６％；首１０月全國固定資產投資則同比增３﹒４％，略低於預期。
　
　　大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，１０月內需局部有改善跡象，零售除了續受惠
部分消費品及新能源車更新補貼外，其他消費品有明顯改善，或受惠房地產市場氣氛改善及失業
率回落，同時今年各零售商提早推出雙十一優惠活動所致。固定資產投資和工業生產都遜於預期
，但當中製造業投資和生產都有所加快，或反映廠商對前景看法有所改善。
　
　　首１０月房地產開發投資則跌幅擴大０﹒２個百分點至１０﹒３％，再創疫情以來最大單月
跌幅。商品住宅銷售額跌幅收窄２個百分點至２２％，連續兩個月改善。１０月新建商品房樓價
按月跌幅收窄０﹒２個百分點至０﹒５１％。溫嘉煒指，住宅銷售和價格跌幅均明顯收窄，反映
置業人士對穩樓市措施初步反映正面；不過房地產投資跌幅擴大，或顯示房企融資仍面臨困難。
　
　　將繼續觀察內地經濟改善情況是否持續，若１１月經濟數據進一步改善，不排除會再調整今
年經濟增長預測，但暫時維持全年增長４﹒８％的估計。（ｃｔ）

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人明年上台，世界新時代開始？

15/11/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處