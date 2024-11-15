《Ａ股行情》滬指低開０﹒３％，重磅數據公布前，人行大額逆回購

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今早即將公布１０月重要經濟數據，市場預期１０

月工業增加值和社會消費品零售總額的按月增長將加快，政府對房地產市場的政策支持可能有助

於提振房屋銷售。在重磅數據公布前，人行進行９８１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，

逆回購操作規模創２０２０年２月以來單日新高。公開市場今日有１２２億元逆回購到期，還有

１４５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人行在公告指，今日的操作是為ＭＬＦ到期和稅

期高峰等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，公告沒預告會否在本月２５日續做ＭＬＦ

。全口徑計，今日公開市場收水４８１２億元。



滬深股市今早延續弱勢，滬綜指低開０﹒３％，報３３６９﹒８１點，屬連續五日低開；深

成指低開０﹒４９％，創業板指低開０﹒６９％。



《路透》綜合約４０家機構預估中值顯示，在一連串政策組合拳提振下，中國１０月內需顯

現回暖跡象，製造業活動進一步增強，預計當月規模以上工業增加值同比增速將由９月的

５﹒４％，加快至５﹒６％，創五個月最大增幅。



同時，隨著以舊換新政策效果繼續釋放，疊加國慶中秋假期及「雙１１」啟動提前至１０月

等，１０月社會消費品零售總額同比增速亦料由３﹒２％加快至３﹒８％，創八個月最大增幅。

投資方面，加力支持「兩新」政策有望繼續支撐資本支出，預計１－１０月固定資產投資增速微

擴０﹒１個百分點至３﹒５％。（ｒｙ）

