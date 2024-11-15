《Ａ股行情》滬綜指半日跌０﹒３５％，ＡＩ概念強力反彈

《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ股早盤繼續調整，創業板指領跌兩市、半日收挫１﹒４９％

，滬綜指跌０﹒３５％，深成指跌０﹒８５％。滬深兩市半日成交１０９１７億元（人民幣．下

同），較上個交易日再減１２８億元或１％。

ＡＩ應用方向昨收跌，今日多個板塊展開反彈。Ｓｏｒａ概念漲４﹒７％最多，福石控股

（深：３０００７１）、天娛數科（深：００２３５４）升停。智譜ＡＩ半日升幅也有３﹒４％

，三六零（滬：６０１３６０）漲停，豆神教育（深：３０００１０）升近１６％，易點天下

（深：３０１１７１）、藍色光標（深：３０００５８）等漲逾一成。

人工智能初創公司ＯｐｅｎＡＩ據報準備發布一款能夠獨立執行任務的ＡＩ智能體（ＡＩ

ａｇｅｎｔ），項目代號為「操作員」（Ｏｐｅｒａｔｏｒ）。ＯｐｅｎＡＩ計劃在明年１月份

將其作為研究預覽版和開發者工具，首次向公眾亮相。

ＯｐｅｎＡＩ的ＡＩ智能體開發預示著ＡＩ系統將向主動接觸操作界面，而不僅僅是處理文

本和圖像的方向轉變。業內普遍認為，智能體將成為下一個突破性產品，一個具有

ＣｈａｔＧＰＴ影響力的創新。

下跌方面，多元金融領跌行業板塊，電投產融（深：０００９５８）跌９﹒７％，渤海租賃

（深：０００４１５）跌８﹒５％，中航產融（滬：６００７０５）走低４﹒４％；軍工股集體

下挫，光啟技術（深：００２６２５）跌停，海能達（深：００２５８３）軟９％，中國衛通

（滬：６０１６９８）挫８％。（ｒｙ）

