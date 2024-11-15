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AH股新聞

15/11/2024 15:06

《Ａ股行情》滬指跌１﹒５％全周挫３﹒５％，十月工業仍遜消費優

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今日發布一系列經濟數據，１０月社會消費品零售
總額同比增４﹒８％，增速創八個月新高並勝預期，規模以上工業增加值同比增幅則小幅回落至
５﹒３％，低於預期的５﹒６％；首１０月全國固定資產投資則同比增３﹒４％，略低於預期。
　　數據有好有壞，滬綜指震盪調整，全日收跌１﹒４５％，報３３３０﹒７３點，盤中一度回
勇至３３９１點，惟未能再站上三千四；深成指跌２﹒６２％，創業板指大挫３﹒９１％。兩市
全日成交１﹒８３億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１２０億元或０﹒７％。
　　分析人士認為，１０月主要指標回升，零售消費強勁，表明一攬子增量政策逐漸顯效，短期
經濟修復有望延續，四季度經濟同比增速有望加快至５％以上。不過，同時也要看到內需仍弱、
民間投資仍為負值、樓市還在築底中，且外部不確定性增強尤其面臨特朗普２﹒０潛在衝擊，預
計更多增量政策還在路上。滬指全周整體疲弱，累挫３﹒５２％，是一個多月來最大單周跌幅。
　
＊全球科技競爭，滬深ＡＩ強芯片弱＊
　
　　ＡＩ應用方向全日走強，福石控股（深：３０００７１）、天娛數科（深：００２３５４）
、中科金財（深：００２６５７）、金財互聯（深：００２５３０）等漲停；人工智能初創公司
ＯｐｅｎＡＩ準備發布一款能夠獨立執行任務的ＡＩ智能體（ＡＩ　ａｇｅｎｔ），業界認為這
將成為下一個突破性產品。ＯｐｅｎＡＩ首席產品官威爾認為：２０２５年將是智能體系統最終
成為主流的一年。另外，電信運營再度活躍，中國聯通（滬：６０００５０）收升６﹒２％。
　　下跌方面，半導體集體調整，全日挫４﹒４％；拓荊科技（滬：６８８０７２）、上海貝嶺
（滬：６００１７１）紛紛跌停。美國技術圍堵似有升級，據報在美國商務部要求下，台積電本
周已經暫停向中國客戶供應用於人工智能加速器等的高端芯片。中國商務部發言人昨日表示，美
方不斷濫用出口管制措施，持續加嚴對華半導體打壓遏制，這是對國際經貿規則的嚴重破壞，是
典型的非市場做法。美方做法將嚴重損害各方利益，阻礙全球科技交流和經貿合作。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９６８﹒８３　　－１﹒７５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３３０﹒７３　　－１﹒４５　　　　７４５９﹒３７　　
　　上證Ａ股指數　　３４９１﹒１２　　－１﹒４６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０７４８﹒９７　－２﹒６２　　　１０８０６﹒００　　
　　深圳創業板指數　２２４３﹒６２　　－３﹒９１　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７６﹒０４　　－０﹒２３　　　　　２﹒０４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２５８﹒５４　　－０﹒３３　　　　　１﹒５９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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