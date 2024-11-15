【聚焦數據】統計局：十月７０城樓價降幅環比收窄或轉漲，同比穩

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布２０２４年１０月商品住宅銷售價格變動情況

。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，２０２４年１０月，７０個大中城市中，各

線城市商品住宅銷售價格環比降幅收窄或轉漲、同比降幅趨穩，房地產市場預期進一步改善。



＊一線城市二手樓價環比近１３個月首次轉漲＊



１０月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒２％，降幅比上月收窄０﹒３個百分

點。其中，上海和深圳分別上漲０﹒３％和０﹒１％，北京和廣州均下降０﹒７％。一線城市二

手住宅銷售價格環比由上月下降１﹒２％轉為上漲０﹒４％，為近１３個月以來首次轉漲。其中

，北京、上海和深圳分別上漲１﹒０％、０﹒２％和０﹒７％，廣州下降０﹒４％。



１０月，二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒５％，降幅比上月收窄０﹒２個百分

點；二手住宅環比下降０﹒４％，降幅收窄０﹒５個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環

比下降０﹒５％，降幅收窄０﹒２個百分點；二手住宅環比下降０﹒６％，降幅收窄０﹒３個百

分點。



１０月，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有７個，比上月增加４個

；二手住宅環比上漲城市有８個，比上月增加８個。



＊一線城市一二手樓價降幅收窄＊



１０月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降４﹒６％，降幅比上月收窄０﹒１個百分

點。其中，北京、廣州和深圳分別下降４﹒９％、１０﹒４％和８﹒１％，上海上漲５﹒０％。

一線城市二手住宅銷售價格同比下降９﹒６％，降幅收窄１﹒１個百分點，其中北京、上海、廣

州和深圳分別下降８﹒４％、６﹒７％、１２﹒５％和１０﹒９％。



１０月，二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降６﹒０％，降幅比上月擴大０﹒３個百分

點；二手住宅同比下降８﹒８％，降幅收窄０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅

銷售價格同比分別下降６﹒６％和９﹒０％，降幅均與上月相同。



＊更多從業員預期未來半年一二手樓價持穩或上漲＊



國家統計局對７０個大中城市在１０月開展的月度房價問卷調查顯示，預期未來半年新建商

品住宅和二手住宅銷售價格保持穩定或上漲的受訪從業人員佔比繼續提升，分別為７５﹒９％和

６０﹒４％，分別比上月提高１７﹒６個和１５﹒０個百分點。（ｓｌ）



