【提振內房】住建部：城中村改造政策支持範圍擴至近３００城

《經濟通通訊社１５日專訊》據《央視新聞》引述住建部消息報道，住建部、財政部近日聯

合印發通知，明確城中村改造政策支持範圍由最初的３５個超大特大城市進一步擴大到近３００

個地級及以上城市。



兩部門在通知中明確，地級城市資金能平衡、徵收補償方案成熟的項目，均可納入政策支持

範圍。按照通知要求，城中村改造政策支持範圍從最初的３５個超大特大城市和城區常住人口

３００萬以上的大城市，進一步擴大到了近３００個地級及以上城市。



這些城市符合條件的城中村改造項目均可以獲得政策支持，例如納入地方政府專項債券支持

範圍，開發性、政策性金融機構提供城中村改造專項借款，適用有關稅費優惠政策，鼓勵商業銀

行按照市場化、法治化原則提供城中村改造貸款等，確保項目順利推進。



＊推進城中村改造貨幣化安置＊



同時，通知強調，各地要推進城中村改造貨幣化安置。要結合當地房地產市場形勢，統籌考

慮商品房的存量和增量，從實際出發，穩妥推進城中村改造貨幣化安置，城市危舊房改造可參照

執行。



上月住建部長倪虹表示，將通過貨幣化安置房方式新增實施１００萬套城中村改造、危舊房

改造，指貨幣化安置可更好滿足群眾自主選擇房型、地點，又無需等待過渡期。（ｓｌ）

