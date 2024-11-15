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AH股新聞

15/11/2024 11:37

《Ａ股焦點》廣汽Ａ跌逾１％，擬提升自主品牌年銷量至二百萬輛

　　《經濟通通訊社１５日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）總經理馮興亞
今日在廣州車展上宣布三年「番禺行動」，稱要在２０２７年實現自主品牌佔集團總銷量６０％
以上、挑戰自主品牌銷量２００萬輛。廣汽集團總部已於１１月初從珠江新城ＣＢＤ搬遷至廣州
番禺汽車城。
　
　　馮興亞表示，未來三年，廣汽自主品牌將密集推出２２款全新車型，其中２０２５年上市７
款，全面覆蓋純電、增程、插混等所有主流新能源動力形式；廣汽傳祺將與華為深入合作，推出
全新的中高級ＳＵＶ、ＭＰＶ和轎車三大系列車型，全部搭載華為的高階智駕技術；埃安、昊鉑
的主力車型將全系搭載廣汽增程技術。
　
　　廣汽集團ＡＨ股價分化，Ａ股現跌１﹒５％，報８﹒７３元人民幣；Ｈ股現升２﹒３％，報
３﹒１２港元。
　
　　根據廣汽最新公告，２０２４年１０月汽車產量為１６﹒８１萬輛，同比降２９﹒４７％，
本年累計產量１５０﹒１８萬輛，同比降２６﹒４７％；１０月汽車銷量１８﹒５８萬輛，同比
降１７﹒２３％，本年累計銷量１５２﹒０８萬輛，同比降２４﹒６６％。（ｓｌ）
　
　

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