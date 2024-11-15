  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

15/11/2024 12:00

【數據解讀】東方金誠：料年底消費增速續升、工業生產增速超５％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國１０月社會消費品零售總額同比增４﹒８％，增速創八個
月新高並勝預期，規模以上工業增加值同比增幅則小幅回落至５﹒３％，低於市場預期的
５﹒６％；當月全國城鎮調查失業率及３１城失業率均為５％，創四個月新低。首１０月全國固
定資產投資則同比增３﹒４％，略低於預期。
　
＊刺激政策效果進一步顯現，１０月宏觀數據普遍向好＊
　
　　東方金誠首席宏觀分析師王青表示，１０月宏觀數據普遍向好，宏觀經濟景氣度明顯上升，
背後是９月末人行降息降準落地、房地產支持政策大幅加碼等一攬子增量政策陸續出台，令１０
月市場信心大幅改善，樓市顯著回暖。此外，前期擴投資、促消費政策效果也在進一步顯現。
　
　　王青分析，１０月工業增加值同比增速不升反降，主要原因是當月發電量增速同比下滑較快
，對整體工業生產數據形成較大擾動。不過，在工業生產中佔比約八成的製造業增加值同比增速
加快。增量政策推動市場信心改善，帶動生產提速是主要推動力量。另外，１０月出口超預期，
也會對工業生產有一定拉動作用。
　
　　王青認為，伴隨一攬子增量政策發力顯效，年底前消費增速還有上升空間，工業生產增速會
保持５％以上的較快增長水平，基建投資將進一步加快，製造業投資會繼續處於接近兩位數的高
位狀態，而在「白名單」項目貸款撥付加速支持下，房地產投資降幅有望收窄。預計四季度
ＧＤＰ同比會達到５﹒２％左右。（ｓｌ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人明年上台，世界新時代開始？

15/11/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處