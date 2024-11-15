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AH股新聞

15/11/2024 14:01

中國財政部於沙特成功發行２０億美元主權債，認購倍數近２０倍

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國財政部表示，於當地時間１３日代表中央政府在沙特阿拉
伯首都利雅得成功簿記發行了２０億美元主權債券。其中，３年期１２﹒５億美元，發行利率為
４﹒２８４％；５年期７﹒５億美元，發行利率為４﹒３４０％。
　
　　財政部表示，此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，總認購金額３９７﹒３億美元，是發行
金額的１９﹒９倍，其中５年期認購倍數達２７﹒１倍，是近年來全球主權債券發行最高倍數。
３年期、５年期美元主權債券發行利率較同期限美國國債利差分別為１個基點和３個基點，創美
元債券市場最低利差紀錄。
　
　　財政部又指，此次美元主權債券投資者類型豐富，地域分布廣泛，亞洲、中東、歐洲、美國
投資者分別佔比６８％、８％、２０％、４％，中東地區投資者佔比創歷史新高；主權、銀行、
基金資管、保險、交易商等類型投資者分別佔比９％、５０％、３７％、２％、２％。此次發行
的債券將在香港聯合交易所和納斯達克迪拜上市。
　
　　滙豐在此次發行中擔任聯席主承銷商和聯席帳簿管理人。滙豐銀行（中國）有限公司行長兼
行政總裁王雲峰表示，此次發行是中國財政部首次在中東地區發行外幣主權債券，此次主權債券
的成功發行將有助於推動中國與中東金融合作邁上新的台階，也為中東投資者進一步參與中國經
濟的高質量發展提供新的途徑。（ｓｌ）

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