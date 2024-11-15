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AH股新聞

15/11/2024 14:17

《神州債市》今年最後超長期特別國債中標收益率２﹒２７４１％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》財政部今日上午招標續發５００億元（人民幣．下同）３０年
超長期特別國債，中標收益率２﹒２７４１％，投標倍數２﹒９７倍；定位高於中債收益率曲線
的最新水平，亦稍高於標的券二級市場最新成交。
　
　　根據２０２４年超長期特別國債發行安排，今次續發是今年超長期特別國債最後一次發行。
據《央視新聞》報道，至此２０２４年超長期特別國債已發行１萬億元，共發行２２次，其中
２０年期７次、３０年期１２次、５０年期３次。
　
　　與今次續發同期限（３０年期）超長期特別國債全年發行情況如下：
　
　　今年第一批３０年期超長期特別國債、即今年首期超長期特別國債於今年５月首發，中標利
率為２﹒５７％，６月７日、２１日，以及７月５日的續發利率分別為２﹒５３１９％、
２﹒４６８１％及２﹒４９８９％，４次發行及續發規模分別為４００億、４５０億、４５０億
及５８０億。
　
　　第二批３０年期超長期特別國債－－２０２４年超長期特別國債（四期）於７月２４日首發
，中標利率２﹒４７％，８月２日首次續發利率為２﹒３４０６％，８月２１日、９月６日續發
利率分別為２﹒３６４１％、２﹒３０６２％，４次發行及續發規模分別為５５０億、４４０億
、４５０億、６００億。
　
　　第三批３０年期超長期特別國債、即今年第六期超長期特別國債於９月２４日首發，１０月
１１日及２５日，以及今日續發，中標利率分別為２﹒１９％、２﹒２９８７％、
２﹒３８２４％及２﹒２７４１％，規模分別為６００億、５００億、４８０億及５００億。
（ｓｌ）

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