《神州債市》今年最後超長期特別國債中標收益率２﹒２７４１％

《經濟通通訊社１５日專訊》財政部今日上午招標續發５００億元（人民幣．下同）３０年

超長期特別國債，中標收益率２﹒２７４１％，投標倍數２﹒９７倍；定位高於中債收益率曲線

的最新水平，亦稍高於標的券二級市場最新成交。



根據２０２４年超長期特別國債發行安排，今次續發是今年超長期特別國債最後一次發行。

據《央視新聞》報道，至此２０２４年超長期特別國債已發行１萬億元，共發行２２次，其中

２０年期７次、３０年期１２次、５０年期３次。



與今次續發同期限（３０年期）超長期特別國債全年發行情況如下：



今年第一批３０年期超長期特別國債、即今年首期超長期特別國債於今年５月首發，中標利

率為２﹒５７％，６月７日、２１日，以及７月５日的續發利率分別為２﹒５３１９％、

２﹒４６８１％及２﹒４９８９％，４次發行及續發規模分別為４００億、４５０億、４５０億

及５８０億。



第二批３０年期超長期特別國債－－２０２４年超長期特別國債（四期）於７月２４日首發

，中標利率２﹒４７％，８月２日首次續發利率為２﹒３４０６％，８月２１日、９月６日續發

利率分別為２﹒３６４１％、２﹒３０６２％，４次發行及續發規模分別為５５０億、４４０億

、４５０億、６００億。



第三批３０年期超長期特別國債、即今年第六期超長期特別國債於９月２４日首發，１０月

１１日及２５日，以及今日續發，中標利率分別為２﹒１９％、２﹒２９８７％、

２﹒３８２４％及２﹒２７４１％，規模分別為６００億、５００億、４８０億及５００億。

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