【數據解讀】仲量聯行：樓市回暖及以舊換新拉動家電家具消費

《經濟通通訊社１５日專訊》中國１０月社會消費品零售總額同比增４﹒８％，增速創八個

月新高並大勝預期，規模以上工業增加值同比增幅則小幅回落至５﹒３％，低於市場預期的

５﹒６％；首１０月全國固定資產投資則同比增３﹒４％，略低於預期。另外，路透根據中國官

方數據測算，１０月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌５﹒９％，續創逾九年最大降

幅，但１０月環比跌幅收窄至０﹒５％，為七個月最小降幅。



仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指出，１０月是穩地產政策密集落地的時間，前期部分

被抑制的供應和需求得到了集中釋放，體現在全國住宅銷售面積和住宅銷售額同比降幅均有所收

窄，７０個大中城市中各線城市商品住宅銷售價格環比降幅收窄或轉漲，房地產市場預期進一步

改善。房地產市場回暖，拉動相關地產消費鏈條表現，疊加以舊換新政策助力，家用電器和音像

器材類和家具類商品零售額同比漲幅擴大。



＊料１１月市場繼續企穩回暖＊



龐溟預計，在信貸、財稅等多方政策呵護支持下，１１月市場表現將保持企穩回暖態勢，住

宅價格和交易量將磨底上探。今天數據顯示的積極信號，有望在未來１２－１８個月內反映在全

國房地產開發投資及新開工面積增速回穩並重新正增長上來。（ｓｌ）

