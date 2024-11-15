  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

15/11/2024 10:00

【聚焦數據】內地１０月社會消費品零售總額增４﹒８％，大勝預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１０月份，社會消費品
零售總額４５３９６億元（人民幣．下同），同比增長４﹒８％，比上月加快１﹒６個百分點，
大勝預期增３﹒８％；環比增長０﹒４１％。１－１０月，消費零售總額３９８９６０億元，同
比增長３﹒５％，比１－９月份加快０﹒２個百分點。
　
　　１０月，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額３９２５５億元，同比增長４﹒７％；鄉
村消費品零售額６１４１億元，增長４﹒９％。
　
　　按消費類型分，商品零售額４０４４４億元，增長５﹒０％；餐飲收入４９５２億元，增長
３﹒２％。升級類商品銷售較好，限額以上單位化妝品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長
４０﹒１％、２６﹒７％。
　
　　在消費品以舊換新政策帶動下，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家
具類、汽車類商品零售額分別增長３９﹒２％、１８﹒０％、７﹒４％、３﹒７％，比上月分別
加快１８﹒７、８﹒０、７﹒０、３﹒３個百分點。
　
　　全國網上零售額１２３６３２億元，同比增長８﹒８％。其中，實物商品網上零售額
１０３３３０億元，增長８﹒３％，佔社會消費品零售總額的比重為２５﹒９％。１－１０月份
，服務零售額同比增長６﹒５％。
　

《說說心理話》 消費能獲取快樂？買不起，不如花光錢錢$$？「習得性無助」有何影響？一起看看正確理財觀念。► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人明年上台，世界新時代開始？

15/11/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處