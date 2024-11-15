【聚焦數據】內地１０月社會消費品零售總額增４﹒８％，大勝預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１０月份，社會消費品

零售總額４５３９６億元（人民幣．下同），同比增長４﹒８％，比上月加快１﹒６個百分點，

大勝預期增３﹒８％；環比增長０﹒４１％。１－１０月，消費零售總額３９８９６０億元，同

比增長３﹒５％，比１－９月份加快０﹒２個百分點。



１０月，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額３９２５５億元，同比增長４﹒７％；鄉

村消費品零售額６１４１億元，增長４﹒９％。



按消費類型分，商品零售額４０４４４億元，增長５﹒０％；餐飲收入４９５２億元，增長

３﹒２％。升級類商品銷售較好，限額以上單位化妝品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長

４０﹒１％、２６﹒７％。



在消費品以舊換新政策帶動下，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家

具類、汽車類商品零售額分別增長３９﹒２％、１８﹒０％、７﹒４％、３﹒７％，比上月分別

加快１８﹒７、８﹒０、７﹒０、３﹒３個百分點。



全國網上零售額１２３６３２億元，同比增長８﹒８％。其中，實物商品網上零售額

１０３３３０億元，增長８﹒３％，佔社會消費品零售總額的比重為２５﹒９％。１－１０月份

，服務零售額同比增長６﹒５％。



