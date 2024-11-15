【聚焦數據】內地首１０月全國固定資產投資增３﹒４％，略低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－１０月份，全國固

定資產投資４２３２２２億元（人民幣．下同），同比增長３﹒４％，略低預期３﹒５％，增速

與１－９月份持平；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長７﹒６％。



分領域看，基礎設施投資同比增長４﹒３％，製造業投資增長９﹒３％，房地產開發投資下

降１０﹒３％。全國新建商品房銷售面積７７９３０萬平方米，同比下降１５﹒８％，降幅比１

－９月份收窄１﹒３個百分點；新建商品房銷售額７６８５５億元，下降２０﹒９％，降幅收窄

１﹒８個百分點。



分產業看，第一產業投資同比增長２﹒５％，第二產業投資增長１２﹒２％，第三產業投資

下降０﹒９％。民間投資同比下降０﹒３％；扣除房地產開發投資，民間投資增長６﹒３％。



高技術產業投資同比增長９﹒３％，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長

８﹒８％、１０﹒６％。高技術製造業中，航空、航天器及設備製造業，電子及通信設備製造業

投資分別增長３４﹒５％、９﹒４％；高技術服務業中，專業技術服務業、電子商務服務業投資

分別增長３２％、１６﹒３％。



１０月份，固定資產投資（不含農戶）環比增長０﹒１６％。

