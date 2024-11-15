【聚焦數據】首１０月全國房地產投資降１０﹒３％，降幅略擴

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－１０月，全國房地

產開發投資８６３０９億元（人民幣．下同），同比下降１０﹒３％，降幅較１－９月擴大

０﹒２個百分點；其中，住宅投資６５６４４億元，下降１０﹒４％。



＊首１０月房屋新開工面積降２２﹒６％＊



１－１０月，房地產開發企業房屋施工面積７２０６６０萬平方米，同比下降１２﹒４％。

其中，住宅施工面積５０４４９３萬平方米，下降１２﹒９％。房屋新開工面積６１２２７萬平

方米，下降２２﹒６％。其中，住宅新開工面積４４５６９萬平方米，下降２２﹒７％。房屋竣

工面積４１９９５萬平方米，下降２３﹒９％。其中，住宅竣工面積３０７０２萬平方米，下降

２３﹒４％。



１－１０月，房地產開發企業到位資金８７２３５億元，同比下降１９﹒２％，降幅較１－

９月收窄０﹒８個百分點。其中，國內貸款１２４００億元，下降６﹒４％；利用外資３０億元

，下降１９﹒１％；自籌資金３１４８３億元，下降１０﹒５％；定金及預收款２６４４４億元

，下降２７﹒７％；個人按揭貸款１２４３６億元，下降３２﹒８％。



