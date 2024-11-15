【聚焦數據】首１０月全國商品房銷售額降２０﹒９％，降幅收窄

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－１０月，新建商品
房銷售額７６８５５億元（人民幣．下同），下降２０﹒９％，降幅較１－９月收窄１﹒８個百
分點，其中住宅銷售額下降２２﹒０％。
１－１０月，新建商品房銷售面積７７９３０萬平方米，同比下降１５﹒８％，其中住宅銷
售面積下降１７﹒７％。
１０月末，商品房待售面積７３０５７萬平方米，同比增長１２﹒７％。其中，住宅待售面
積增長１９﹒６％。
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15/11/2024 10:00
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－１０月，新建商品
房銷售額７６８５５億元（人民幣．下同），下降２０﹒９％，降幅較１－９月收窄１﹒８個百
分點，其中住宅銷售額下降２２﹒０％。
１－１０月，新建商品房銷售面積７７９３０萬平方米，同比下降１５﹒８％，其中住宅銷
售面積下降１７﹒７％。
１０月末，商品房待售面積７３０５７萬平方米，同比增長１２﹒７％。其中，住宅待售面
積增長１９﹒６％。
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