【ＦＯＣＵＳ】家電汽車熱賣，樓市見喜藏憂

【ＦＯＣＵＳ】「衣不如新」，家電、汽車亦如是。中央３０００億（人民幣．下同）超長

期特別國債的效力持續顯現－－１０月「家電和音像器材類」零售額連續第二月破頂，汽車銷售

熱度不減，帶動當月社會消費品零售額刷新歷史紀錄。不過，地產銷售按年終轉正的回暖表象下

，是開發商的處境愈顯分化。



＊家電音像類零售額逼千億＊



左有中央補貼，右有股市收益，加持中國消費者信心指數擺脫「六連跌」，中國經濟的需求

端終現回暖跡象。

國家統計局周五（１５日）公布，１０月社會消費零售額４５３９６億元，為史上首次企上

單月４﹒５萬億大關，按年增４﹒８％，大勝市場預期的３﹒８％。其中，「家電和音像器材類

」零售額繼９月錄８４１億元歷史新高後，再直逼千億大關，報９９３億元，按年飆升

３９﹒２％。無獨有偶，昨日傍晚揭盅三季報的京東（０９６１８），作為主力品類的家電及電

子產品收入亦重回增長，且後勁未完。此外，作為巨無霸的汽車消費，１０月亦錄連續第三個月

按年正增長，零售額４４５２億元，為今年次高。



＊以舊換新＋股市情緒改善＊



家電、汽車消費井噴，原因有二：一是國家發改委、財政部７月祭出３０００億元超長期特

別國債，其中１５００億元下發地方，支持消費品以舊換新。對電視、冰箱、空調等８類家電的

補貼最高可達售價的２０％；對新能源車、燃油車（排量不高於２升）補貼各達２萬元、１﹒５

萬元。

二是９月底吹響的一攬子政策救市集結號，刺激Ａ股國慶節假期後高見３６７４點，當月日

均成交額創下２萬億元的史上最高，雖非人人「魚翅撈飯」，但情緒提振作用不容小覷。

今次消費品以舊換新政策的資金支持被財政部稱為「史無前例」，而財政部長藍佛安較早時

並預告，明年將擴大以舊換新的品種和規模。



＊私企銷售、新樓價格仍跌＊



鑒於此，國統局指實現全年經濟發展目標的信心進一步增強。不過，房地產市場預期隨一系

列政策組合拳（降首付、減按息、下調交易契稅）而有所改善，但喜中有憂。

喜的是，１０月新建商品住宅銷售額按年升７﹒５％，為罕有正增長，一線城市二手住宅銷

售價格按月亦錄１３個月以來首次轉漲。憂的是，盡管６家國企開發商當月銷售平均大增２６％

，但１３家私營開發商銷售卻續跌２４％，而７０大中城市新建商品住宅價格指數續創逾九年最

大降幅的５﹒９％。

此外，由於新政釋放的購買力大量轉向二手房，例如上海１０月二手住宅成交達２﹒２萬套

，當月無論新開工面積還是房地產開發投資，按年跌幅都較９月擴大。換言之，判斷整體房地產

見底仍為時尚早。

