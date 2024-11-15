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AH股新聞

15/11/2024 17:47

【聚焦人幣】外匯局：１０月銀行結售匯順差收窄至１８２億美元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局公布，２０２４年１０月，銀行結匯
１５３７８億元（人民幣．下同），售匯１４０８１億元；１－１０月銀行累計結匯
１３４５１８億元，累計售匯１４１８６７億元。
　
　　１０月銀行代客涉外收入４３３０５億元，對外付款４０９７６億元；１－１０月，銀行代
客累計涉外收入４１７１６９億元，累計對外付款４１４６５３億元。
　
　　按美元計值，１０月銀行結匯２１６４億美元，售匯１９８２億美元，結售匯順差１８２億
美元，９月為順差４８２億美元；１－１０月，銀行累計結匯１８９２６億美元，累計售匯
１９９５７億美元，結售匯逆差１０３１億美元，１－９月為逆差１２１３億美元。
　
　　１０月銀行代客涉外收入６０９４億美元，對外付款５７６７億美元，順差３２７億美元，
９月為順差６０２億美元；１－１０月銀行代客累計涉外收入５８６８８億美元，累計對外付款
５８３３２億美元，順差３５６億美元，１－９月為順差２８億美元。
　
＊外匯局：１０月跨境資金繼續淨流入，連續３個月創新高＊
　
　　國家外匯管理局有關負責人解讀數據指，１０月中國外匯市場運行平穩，跨境資金延續淨流
入。當月跨境收支和銀行結售匯繼續呈現「雙順差」態勢，其中，企業、個人等非銀行部門跨境
收支順差３２８億美元，銀行結售匯順差１８３億美元。衡量企業結匯意願的結匯率處於年內較
高水平，衡量企業購匯意願的購匯率穩中有降，市場預期和交易保持平穩有序，境內外匯供求基
本平衡。
　
　　貨物貿易跨境資金淨流入保持高位，部分渠道資金流動趨穩。中國外貿保持向好勢頭，帶動
貨物貿易相關跨境資金淨流入穩步增加，１０月份淨流入規模環比增長９﹒７％，連續３個月刷
新歷史峰值，穩定跨境資金流動的作用進一步增強。此外，居民出境旅遊和留學支出、外商投資
企業分紅派息等繼續從季節性高位回落；關聯企業之間跨境借貸往來資金呈現小幅淨流入。
（ｓｌ）

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