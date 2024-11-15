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AH股新聞

15/11/2024 17:29

《中國監管》中證監宣布接管和合期貨：公司治理混亂且管理失控

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國證監會公布，鑑於和合期貨有限公司公司治理混亂，管理
失控且情節嚴重，為保護期貨交易者合法權益，維護期貨市場秩序，根據相關規定，中證監決定
自２０２４年１１月１５日至２０２５年１１月１４日，對和合期貨依法實施接管。
　
　　中證監強調，和合期貨因公司治理混亂、管理失控被實施接管，屬於個案情形，對其接管是
為了保持和合期貨的經營穩定，防範風險外溢，更有利於期貨行業的健康穩定發展。中證監將按
規定組織成立和合期貨接管組，自接管之日起行使被接管公司的經營管理權，同時委託格林大華
期貨有限公司成立和合期貨託管組，託管組在接管組指導下按照託管。
　
＊和合系實控人爆雷前潛逃，近期於印尼被捕＊
　
　　據內媒此前報道，和合期貨、和合資管、和合首創是內地知名「資本大佬」林強創立並實際
控制的三大公司，並稱「和合系」。不過，林強已於去年８月底「跑路」。和合首創在其「失聯
」後數天宣告未能足額兌付到期產品，當時尚未兌付金額合計高達５２﹒５６億元人民幣。在兌
付部分產品後，今年４月，和合首創正式宣告嚴重資不抵債「爆煲」，上海警方隨即對「和合系
」立案偵查。
　
　　９月底，國際刑警組織對林強發布「紅色通緝令」，林強迅即在印尼峇里島入境時被識別並
落網。當時印尼方面的通報指出，林強以虛假的本金和６％－１０﹒１％的高額回報率為誘餌，
通過龐氏騙局從５萬多人手中騙取了超過１４０億美元。據報上海警方正引渡林強回國。
（ｓｌ）

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