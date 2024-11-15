《打擊貪腐》中證監原發行監管部副主任李筱強涉嚴重違紀違法受查

《經濟通通訊社１５日專訊》中紀委國家監委網站通報，中國證監會第一屆、二屆、三屆創

業板發審委委員、原發行監管部副主任李筱強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委駐

中國證券監督管理委員會紀檢監察組紀律審查和江蘇省蘇州市監委監察調查。



公開資料顯示，李筱強為現任中國互聯網投資基金管理有限公司總經理，已離任中證監發行

部副主任近七年，此前在中證監工作期間，還曾任上海證監局副局長、會計部副主任等職。

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