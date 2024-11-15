《中國要聞》傳數百人被誘低價網購黃金轉手賺差價，涉資逾二千萬

《經濟通通訊社１５日專訊》國際金價連創新高後近日回吐，而在金價高企時，有不法之徒

趁機建立「投資群」誘騙他人上一個叫「麥多多」的網購平台低價買入黃金再轉手賺差價，有受

害者初嘗甜頭後加碼入貨，豪擲逾４６萬元（人民幣．下同）網購黃金，未料卻遲遲收不到貨，

麥多多註冊辦公地點更人去樓空。據報受害者初步統計有超過４００人，涉案金額逾２０００萬

元，部分受害者已報警。



據《澎湃新聞》報道，受害者之一、來自湖南長沙的陳女士今年１０月初在一個投資群內認

識了一名網民，對方分享其「親身經歷」稱，在「一站式奢侈品購物平台」麥多多購買的黃金保

值、保真，並且比國際大盤均價每克便宜２０元－３０元，「只需在特定的時間搶購即可」。該

網民還分享了其所購得的黃金的照片。



＊涉事網購平台公司今年４月才成立＊



陳女士隨即嘗試購買幾筆共８萬多元的黃金，見收到貨後順利出手賺得６０００多元差價，

於是在１０月３１日至１１月７日期間花逾４６萬元連環搶購了７８０克黃金。不過，這次麥多

多遲遲沒有發貨，就算有訂單顯示已發貨，所提供的運單號碼也無法查詢到物流信息。經向快遞

公司查詢，證實全是虛假發貨。



陳女士多次聯絡麥多多客服要求退款，對方也不回應；當初推薦她買金的網民同時失聯，投

資群也被解散。有受害者通過工商信息查到麥多多辦公地點，但上門後發現已人去樓空。維權群

組建後，受害者終發現，「當初推薦我們買黃金的網友跟所有人說的話都是一樣的，她就是個托

兒（廣東話中的「做媒」）」。陳女士等多名受害者已經報案。



工商信息顯示，麥多多隸屬上海麥個購網絡科技有限公司，成立於２０２４年４月２３日，

經營範圍為互聯網銷售；服裝服飾批發；鞋帽批發與零售；珠寶首飾批發；化妝品批發；個人互

聯網直播服務等。上海麥個購網絡科技有限公司目前仍為存續狀態。（ｓｌ）

