《外資精點》大摩預測恒指明年底基本見１９４００點

《經濟通通訊社１８日專訊》摩根士丹利發表報告，預期恒生指數在基本情況下明年底見

１９４００點，最牛見２５０００點，最熊則為１４０００點。大摩曾於今年１０月時調高預期

，恒指在基本情況下明年６月見２１５５０點，最牛及最熊預測分別調高見２６３００點及

１３９００點。



報告亦預期，國企指數在基本情況下明年底見６９７０點，最牛及最熊預測分別為９０００

點及５０００點。至於ＭＳＣＩ中國指數最基本情況下，明年底料見６３點，最牛及最熊預測分

別８１點及４５點。另外，滬深３００指數明年底基本目標見４２００點；最牛及最熊預測分別

為５０００點及３１３０點。



＊內地股市明年更波動，地緣風險加劇且乏足夠刺激措施＊



大摩指，內地股市明年將更加波動，由於通縮及包括關稅在內的地緣政治緊張局勢加劇。盈

利增長壓力和股權風險溢價上升表明沒有上行空間，相比離岸中資股，該行較偏好Ａ股。



該行亦稱，於未來１２個月內，再通脹、中美關係兩個主要因素將影響內地股市走勢，且認

為內地不太可能在明年前提前推出足夠的財政刺激措施來針對消費和樓市問題，因此內地通縮或

持續更長時間，導致２０２５年名義ＧＤＰ增長約３％。同時，預期美國將進一步提高關稅，以

及可能提前擴大對內地的非關稅限制措施，所以預期未來企業盈利及市場估值將面臨較大逆轉。



＊倡增持電訊公用股減持消費地產股，Ａ股優於離岸中資股＊



大摩指，面對地緣政治的複雜性提高，加上人民幣走低，而且人行的貨幣利率工具措施可為

Ａ股市場直接帶來流動性，因此預期Ａ股會跑贏港股。



大摩予電訊股及公用股「增持」評級，予消費股及房地產股「減持」評級，並已上調銀行股

評級至「與大市同步」。最後建議多買Ａ股而非離岸市場；買入不俗盈利股票，避開面對關稅風

險或供應鏈風險股份。（ｒｈ）





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