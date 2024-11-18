【大國博弈】王文濤晤加拿大國貿部長，促取消對華徵電動車關稅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國商務部部長王文濤在秘魯利馬會見加

拿大國貿部長伍鳳儀時表示，兩國應共同努力，管控並推動解決雙邊經貿關係中存在的分歧，這

符合兩國及兩國人民的根本利益。王文濤指出，加拿大對中國電動車、鋼鋁等產品採取歧視性限

制措施，持續加嚴針對中國企業的外資審查，給中加經貿關係帶來嚴峻挑戰。加方應採取實際行

動，合理界定國家安全邊界，為中加經貿合作創造良好環境。



他又表示，中國歡迎加拿大重申支持多邊貿易體制，堅定維護自由貿易原則和世貿組織規則

。希望加拿大與各方一道，共同反對單邊主義、保護主義。



伍鳳儀表示，加方重視發展對華經貿關係，願同中方在各層級保持開放的溝通管道，以建設

性的方式推動解決雙方各自關切。加方支持中國擔任２０２６年ＡＰＥＣ東道主，願與中方和各

方共同努力，推動２０２６年ＡＰＥＣ取得成功。



＊王毅：加方加徵高額關稅，違背自由貿易精神＊



中國外長王毅在秘魯利馬與加拿大外長趙美蘭（Ｍｅｌａｎｉｅ Ｊｏｌｙ）會面時強調，

加方對中國電動汽車加徵高額關稅，違背自由貿易精神，不利於兩國經貿合作健康發展。加方應

切實遵守世貿組織規則，取消對中國產品的歧視性限制措施。



加拿大８月份宣布將對從中國進口的電動汽車加徵１００％的關稅，對中國產鋼鐵和鋁加徵

２５％的關稅。９月又表示，正考慮對從中國進口的關鍵礦產品、電池和零部件、太陽能產品和

半導體可能徵收附加稅。









