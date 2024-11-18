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AH股新聞

18/11/2024 09:15

《中國要聞》習近平巴西報章刊文：Ｇ２０要積極推進ＩＭＦ等改革

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家主席習近平周日在巴西報章《聖保羅
頁報》（Ｆｏｌｈａ　ｄｅ　Ｓ﹒Ｐａｕｌｏ）發表署名文章稱，２０國集團（Ｇ２０）國家要
積極推進國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）、世界銀行、世界貿易組織（ＷＴＯ）改革，提升「全球
南方」代表性和話語權。
　
　　外交部官網刊登題為「萬里交好共命運　攜手揚帆正當時」署名文章全文。他稱，Ｇ２０要
加強宏觀經濟政策協調，推進貿易和投資自由化便利化，營造開放、包容、非歧視的國際經濟合
作環境。
　
　　文章稱，兩國關係始終走在中國同發展中國家關係的前列，在很多國際和地區問題上有相同
或相似的看法。中巴攜手發揮負責任大國作用和擔當，促進世界多極化和國際關係民主化，為世
界和平穩定注入了正能量。
　
　　要把牢中巴友好大方向。雙方要始終堅持互尊互信、互學互鑒，進一步密切政府、政黨、立
法機關等各層級、各領域交往，加強治國理政和發展經驗交流，不斷鞏固戰略互信，夯實兩國關
系政治基礎。
　
　　習近平已經結束在秘魯的行程，正在赴里約熱內盧出席Ｇ２０領導人第十九次峰會並對巴西
進行國事訪問。Ｇ２０峰會在里約熱內盧舉行，Ｇ２０的１９個成員國及非洲聯盟和歐盟領導人
出席。以「構建公正世界和可持續星球」為主題。
　
　

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