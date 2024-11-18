《中國要聞》天津最大奧迪４Ｓ店閉店，永濠否認老板潛逃不能提車

《經濟通通訊社１８日專訊》天津永濠集團發澄清聲明，指近期網絡上關於「永濠集團老板

王學軍已攜款潛逃至國外」、「４Ｓ店將庫房車輛全部轉移」、「客戶在永濠奧迪交了８０萬提

不了車」等傳言，均為不實之詞。聲明承認，近期遭遇了合作多年的某銀行突然抽回貸款的嚴重

衝擊，資金鏈因此斷裂並引發連鎖反應。其中包括：因資金短缺不能墊付贖證資金導致不能按時

向客戶交付車輛；不能足額支付２０２４年８月至１０月的員工工資；相關返利被暫停發放等。



聲明又指，積極尋求品牌廠商的支持，已與本田、紅旗、奧迪對接了支持政策，懇請品牌方

協同公司共同解決客戶問題。另外，相關政府部門也緊急約談了公司管理層，希望協助公司盡快

實現清收債權回籠資金，拿出解決方案，保障廣大客戶和員工的合法權益。



＊王學軍接受商務部門和公安部門約談＊



聲明稱，王學軍並未涉及任何違法行為，更不存在「捲錢跑路」的情況，其因公司遭遇資金

困境突發嚴重疾病無法正常履職，但其仍協同公司管理層在１１月１５日下午接受了商務部門和

公安部門的約談。



＊不存在支付了購車款卻未能提車的情形＊



關於車輛轉移的情況，聲明稱，奧迪展廳的車輛轉移系因某銀行誤信不實信息，將公司從銀

行融資但尚未對外銷售的車輛全部拉走，截至目前，奧迪客戶不存在支付了購車款卻未能提車的

情形；紅旗小部分車輛確實經公司允許於１１月９日被銀行拉走，但大部分車輛均留存在庫房中

；東風本田車輛系銀行單方面採取行動拖走轉移，公司第一時間做出了報警處理，以期最大限度

保障客戶的利益。（ｅｗ）

