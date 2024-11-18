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AH股新聞

18/11/2024 17:39

《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
賽力斯　　（６０１１２７）　　２０１９﹒０５
中信證券　（６０００３０）　　１５２７﹒１８
貴州茅台　（６００５１９）　　１３３３﹒４０
長江電力　（６００９００）　　１２８６﹒９７
三一重工　（６０００３１）　　１０８６﹒８０
中國平安　（６０１３１８）　　１０５６﹒８３
海光信息　（６８８０４１）　　　９７８﹒３７
招商銀行　（６０００３６）　　　９６７﹒２８
紫金礦業　（６０１８９９）　　　９５９﹒４５
工業富聯　（６０１１３８）　　　９３２﹒０２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東方財富　　　　　　　（３０００５９）３０４５﹒６５
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２５０７﹒５３
同花順　　　　　　　　（３０００３３）１０９７﹒４２
平安銀行　　　　　　　（０００００１）１０９３﹒４４
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１００９﹒６６
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）　９７０﹒９８
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）　９７０﹒８７
光啟技術　　　　　　　（００２６２５）　９６０﹒７０
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）　９４２﹒３２
北方華創　　　　　　　（００２３７１）　９１１﹒１７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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