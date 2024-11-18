《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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賽力斯 （６０１１２７） ２０１９﹒０５

中信證券 （６０００３０） １５２７﹒１８

貴州茅台 （６００５１９） １３３３﹒４０

長江電力 （６００９００） １２８６﹒９７

三一重工 （６０００３１） １０８６﹒８０

中國平安 （６０１３１８） １０５６﹒８３

海光信息 （６８８０４１） ９７８﹒３７

招商銀行 （６０００３６） ９６７﹒２８

紫金礦業 （６０１８９９） ９５９﹒４５

工業富聯 （６０１１３８） ９３２﹒０２

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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東方財富 （３０００５９）３０４５﹒６５

寧德時代 （３００７５０）２５０７﹒５３

同花順 （３０００３３）１０９７﹒４２

平安銀行 （０００００１）１０９３﹒４４

美的集團 （０００３３３）１００９﹒６６

立訊精密 （００２４７５） ９７０﹒９８

比亞迪 （００２５９４） ９７０﹒８７

光啟技術 （００２６２５） ９６０﹒７０

中際旭創 （３００３０８） ９４２﹒３２

北方華創 （００２３７１） ９１１﹒１７

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（以上數字取小數點後兩個位）

