比亞迪感慨中國車成外國拆解對象，將投放千億實現全車智能化

《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（０１２１１）（滬：００２５９４）舉行成立３０周

年暨第１０００萬輛新能源汽車下線儀式，比亞迪董事長王傳福表示，在剛剛過去的１０月份，

比亞迪銷量達５０２６５７輛，按年增長６６﹒２％，首次突破５０萬輛大關，再次創造中國新

能源車的歷史。



＊銷量首次突破５０萬輛大關＊



王傳福在儀式回顧公司發展時表示，中資車企於燃油車時代，為學習和研究造車技術而拆開

外資品牌的車輛，「新能源車時代則反過來，中國品牌的車被外國人拆開，他們想找到中國新能

源汽車快速崛起的秘訣。」



他說，現在每家中國車企都有拿手的「絕活」，每個月都有新技術出現，所以中國汽車人非

常自豪，看到中國汽車愈來愈強大，愈來愈繁榮，但同時亦提醒業界，這個時代任何領先都不是

絕對，要敬畏市場的快速變化，堅持技術創新，保持開放。



王傳福表示，在智慧化的下半場，比亞迪將投入１０００億元人民幣，用於發展人工智慧和

汽車相結合的智慧化技術，實現整車全面智慧化進階，贏得未來的技術話語權。



＊憑「敢想、敢幹、敢堅持」精神走到今天＊



王傳福稱，比亞迪從３０年前小廠房裏２０人的創業團隊，到如今近百萬名員工的世界級企

業，正是憑著「敢想、敢幹、敢堅持」的工程師精神，才走到了今天。



王傳福說，生產首批５００萬部新能源車歷時１５年，而第二批５００萬部則只需１５個月

，顯示技術不斷進步。他提醒，技術領先不是絕對，要敬畏市場的快速變化，堅持技術創新，重

申技術攻堅的道路要保持戰略定力，才能掌握發展的主動權，重申「只要路走對，就不怕遙遠」

。



王傳福又宣布比亞迪將設立３０億元慈善基金計劃，聚焦教育慈善，在全國多所高校設立獎

學金，並向全國中職以上的院校、博物館和科技館捐贈新能源解剖車作為科普展具，激發學生們

對汽車技術和工業智造的興趣，助力培養更多卓越的工程師。（ｃｌ）





