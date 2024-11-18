  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

18/11/2024 17:55

比亞迪感慨中國車成外國拆解對象，將投放千億實現全車智能化

　　《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（０１２１１）（滬：００２５９４）舉行成立３０周
年暨第１０００萬輛新能源汽車下線儀式，比亞迪董事長王傳福表示，在剛剛過去的１０月份，
比亞迪銷量達５０２６５７輛，按年增長６６﹒２％，首次突破５０萬輛大關，再次創造中國新
能源車的歷史。
　
＊銷量首次突破５０萬輛大關＊
　
　　王傳福在儀式回顧公司發展時表示，中資車企於燃油車時代，為學習和研究造車技術而拆開
外資品牌的車輛，「新能源車時代則反過來，中國品牌的車被外國人拆開，他們想找到中國新能
源汽車快速崛起的秘訣。」
　
　　他說，現在每家中國車企都有拿手的「絕活」，每個月都有新技術出現，所以中國汽車人非
常自豪，看到中國汽車愈來愈強大，愈來愈繁榮，但同時亦提醒業界，這個時代任何領先都不是
絕對，要敬畏市場的快速變化，堅持技術創新，保持開放。
　
　　王傳福表示，在智慧化的下半場，比亞迪將投入１０００億元人民幣，用於發展人工智慧和
汽車相結合的智慧化技術，實現整車全面智慧化進階，贏得未來的技術話語權。
　
＊憑「敢想、敢幹、敢堅持」精神走到今天＊
　
　　王傳福稱，比亞迪從３０年前小廠房裏２０人的創業團隊，到如今近百萬名員工的世界級企
業，正是憑著「敢想、敢幹、敢堅持」的工程師精神，才走到了今天。
　
　　王傳福說，生產首批５００萬部新能源車歷時１５年，而第二批５００萬部則只需１５個月
，顯示技術不斷進步。他提醒，技術領先不是絕對，要敬畏市場的快速變化，堅持技術創新，重
申技術攻堅的道路要保持戰略定力，才能掌握發展的主動權，重申「只要路走對，就不怕遙遠」

　
　　王傳福又宣布比亞迪將設立３０億元慈善基金計劃，聚焦教育慈善，在全國多所高校設立獎
學金，並向全國中職以上的院校、博物館和科技館捐贈新能源解剖車作為科普展具，激發學生們
對汽車技術和工業智造的興趣，助力培養更多卓越的工程師。（ｃｌ）
　
　

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

上一篇新聞︰18/11/2024 18:02  《國企紅籌》兗礦能源附屬全購淄礦鐵路，涉資５﹒２億元人幣

下一篇新聞︰18/11/2024 17:39  《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

18/11/2024 17:35  《國企紅籌》中交建將於下月贖回１０億美元次級擔保永續證券

18/11/2024 17:30  【傾力救市】財政部已將６萬億債務限額下達，部分省份已啟動發行

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

中國清朝保護赴秘魯華工案：瑪耶西號案件

18/11/2024 08:40

大國博弈

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處